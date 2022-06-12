https://arabic.sputniknews.com/20220612/صحيفة-تكشف-تفاصيل-إحباط-محاولة-إيرانية-لاستهداف-إسرائيليين-في-تركيا-1063485228.html
صحيفة تكشف تفاصيل إحباط محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا
صحيفة تكشف تفاصيل إحباط محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل "إحباط قوات الأمن محاولات لاستهداف أهداف إسرائيلية في تركيا". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:39+0000
2022-06-12T14:39+0000
2022-06-12T14:39+0000
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وقالت صحيفة جيروزاليم بوست إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أصدرت، الشهر الماضي، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.وقالت القناة 13، أمس السبت، إن منظومة الأمن الإسرائيلية تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا، مضيفة: "تعمل مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".وأشارت إلى أن الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة.وأخيرا، شهدت إيران سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها بما في ذلك حادثة اغتيال العقيد حسن صياد خدائي أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إطلاق نار من سيارة في العاصمة الإيرانية طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/إسرائيل-وتركيا-تحبطان-هجوما-إيرانيا-على-أهداف-إسرائيلية-1063484444.html
https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلام-إسرائيل-تعمل-على-إحباط-هجوم-انتقامي-إيراني-في-تركيا-1063457966.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة تكشف تفاصيل إحباط محاولة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في تركيا
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تفاصيل "إحباط قوات الأمن محاولات لاستهداف أهداف إسرائيلية في تركيا".
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست
إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا
على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.
وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.
وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أصدرت، الشهر الماضي، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت القناة 13
، أمس السبت، إن منظومة الأمن الإسرائيلية تعمل على إحباط هجوم انتقامي إيراني في تركيا، مضيفة: "تعمل مؤسسة الأمن (الإسرائيلية) على إحباط هجوم انتقامي وتؤكد بشكل خاص، أن تحذير السفر إلى تركيا لا يزال ساريا".
وأضافت: "تنبع المخاوف من حقيقة أن الإيرانيين مصممون على الانتقام ردا على الاغتيالات المنسوبة لإسرائيل، وبعضها منسوب للموساد الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن الإيرانيين يعملون على استهداف السياح الإسرائيليين في الخارج في ظل فشلهم في الوصول لمسؤولين وشخصيات إسرائيلية كبيرة.
وأخيرا، شهدت إيران سلسلة من حوادث الاغتيال والوفيات المريبة لعلماء وقادة عسكريين بارزين، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلفها بما في ذلك حادثة اغتيال العقيد حسن صياد خدائي
أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إطلاق نار من سيارة في العاصمة الإيرانية طهران.