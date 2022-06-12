https://arabic.sputniknews.com/20220612/عبد-اللهيان-يوجه-رسالة-مع-انطلاق-أول-قافلة-حجاج-إيرانيين-إلى-السعودية-1063480404.html

عبد اللهيان يوجه رسالة مع انطلاق أول قافلة حجاج إيرانيين إلى السعودية

عبد اللهيان يوجه رسالة مع انطلاق أول قافلة حجاج إيرانيين إلى السعودية

وجه وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، رسالة مع انطلاق أول قافلة حجاج إيرانيين إلى المملكة ‏العربية السعودية.‏ 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T12:51+0000

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وشدد عبد اللهيان عبر حسابه على "تويتر" على إقامة شعائر الحج بشكل آمن وسلمي وكريم وموحد في السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".كما تمنى وزير الخارجية الإيراني للهيئات السعودية النجاح في إقامة مناسك الحج السنوية.وانطلقت أولى رحلات الحج لعام 2022 من كرمان في جنوب شرق إيران ومطار الإمام الخميني، بالقرب من طهران صباح اليوم الأحد.وأعلن رئيس مؤسسة الحج والزيارة في إيران، سيد صادق حسيني، عن بدء رحلات الحجاج إلى المدينة المنورة، وقال: "الرحلة الأولى تبدأ من اليوم الموافق 12 يونيو/حزيران، على أن تكون عودتها إلى إيران في 29 يوليو/ تموز المقبل"، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".

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