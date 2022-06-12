https://arabic.sputniknews.com/20220612/غروسي-يؤكد-صعوبة-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-دون-الحصول-على-معلومات-كافية-بشأن-برنامجها-النووي-1063491533.html

غروسي يؤكد صعوبة التوصل لاتفاق مع إيران دون الحصول على معلومات كافية بشأن برنامجها النووي

غروسي يؤكد صعوبة التوصل لاتفاق مع إيران دون الحصول على معلومات كافية بشأن برنامجها النووي

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأحد، أن "إزالة إيران لـ27 كاميرا وأنظمة مراقبة من منشآت نووية إيرانية مقلق للغاية". 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T16:19+0000

2022-06-12T16:19+0000

2022-06-12T16:19+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال غروسي، في تصريحات مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ونقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "من الصعب التوصل لاتفاق مع إيران دون حصول الوكالة على معلومات كافية بشأن برنامجها النووي"، مشددا على ضرورة الجلوس مع المسؤولين الإيرانيين ومعالجة الوضع.وأضاف أن "السبيل الوحيد لكسب إيران الثقة ودفع اقتصادها للأمام هو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعملهم".ووقّع 260 من نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران ( البرلمان)، اليوم الأحد، بيانا أدانوا فيه قرار لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد أنشطة إيران النووية.وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني