https://arabic.sputniknews.com/20220612/فرنسا-فتح-مراكز-الاقتراع-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-التشريعية--1063463506.html
فرنسا... فتح مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية
فرنسا... فتح مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تأتي بعد نحو شهر ونصف... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T06:43+0000
2022-06-12T06:43+0000
2022-06-12T06:43+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا
فرنسا... فتح مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية
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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الأحد، أمام المواطنين الفرنسيين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، التي تأتي بعد نحو شهر ونصف من فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".
وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.