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فرنسا... نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تجاوزت 39%
فرنسا... نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تجاوزت 39%
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 39.42% حتى الخامسة بالتوقيت المحلي. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
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وكانت الوزارة قالت، في بيان سابق اليوم، إن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها، الجمعة الماضية، إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا
فرنسا... نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تجاوزت 39%
15:41 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 39.42% حتى الخامسة بالتوقيت المحلي.
وكانت الوزارة قالت، في بيان سابق اليوم، إن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".
وقالت السلطات الفرنسية
إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها، الجمعة الماضية، إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.