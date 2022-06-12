https://arabic.sputniknews.com/20220612/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-إقرار-أممي-باقتدار-جيشنا-1063477931.html

قائد القوة البحرية الإيرانية: إقرار أممي باقتدار جيشنا

قائد القوة البحرية الإيرانية: إقرار أممي باقتدار جيشنا

قال الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الإيراني، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة أشادت في وثيقة رسمية بوجود البحرية الإيرانية في... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T12:07+0000

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2022-06-12T12:07+0000

إيران

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وأفادت وكالة فارس، ظهر اليوم الأحد، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت على هامش إقامة مراسم استقبال الدورية البحرية الـ 81 القتالية الاستطلاعية التابعة للقوة البحرية للجيش الإيراني، في المنطقة البحرية الأولى "امامت" بمدينة بندر عباس، وذلك في ختام مهمتها في المياه الدولية.وأشاد الأدميرال شهرام بجهود أفراد الدورية البحرية لبلاده وصبر عائلاتهم ومثابرتهم، قائلا: إن اقتدار قوات الجيش وعائلاتهم محل اهتمام المجتمع الدولي.وتابع قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أنه على الرغم من كل الضغوط التي يمارسها أعداء بلاده ضد إيران، فإن البحرية الاستراتيجية للجيش استطاعت التواجد في البحار بمعدات حديثة، مشددا على أن أي سفينة تتعرض لحالة طوارئ وتطلب المساعدة، فالقوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية هي أول من تستجيب لطلب الإغاثة وتعمل على توفير الأمن.واستطرد الأدميرال إيراني: "إن القدرة التشغيلية لوحدات القوة البحرية الاستراتيجية في المياه الدولية هي أنه في عمليات إحباط القرصنة البحرية، يتم بذل جهد لإرساء الأمن بطريقة لا تضر بأحد".وأشار إلى وثيقة أصدرتها الأمم المتحدة مؤخرا، تقضي بالحضور المقتدر للقوة البحرية للجيش الإيراني في البحار بهدف إرساء الأمن، معربة عن تقديرها للمساعدة والتعاون الحيوي المقدم لمساعدة السفن والتدابير الأخرى، مثل الإجراءات الوقائية والمضادة لمكافحة القرصنة والتي أسفرت عن خفض عدد هجمات القراصنة.وكانت الدورية البحرية الـ 81 التابعة للأسطول البحري الإيراني، والمشكلة من المدمرة "البرز" وسفينة الدعم اللوجسيتكي "بوشهر" قد قطعت مسافة 8200 ميل بحري، خلال 87 يوما خلال أداء مهامها الذي يهدف إلى تحقيق السيادة البحرية وحماية موارد إيران في المياه البعيدة وضمان سلامة الخطوط الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر.

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