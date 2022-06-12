https://arabic.sputniknews.com/20220612/قطة-تدافع-عن-نفسها-في-مواجهة-ذئب-اقتحم-منزلها-فيديو-1063489753.html
قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو
قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو
أظهرت قطة شجاعة فريدة من نوعها عندما هاجمها ذئب أمريكي، حيث قفز الذئب إلى داخل شرفة المنزل أثناء وجود القطة فيها. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:56+0000
2022-06-12T15:56+0000
2022-06-12T15:56+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050048903_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_660f46b845f71a9ee096ddb745d0978f.jpg
وفاجأت القطة الذئب بأنها لم تهرب عندما واجهها، بل راحت تبادله الهجوم والكر والفر بحركات خفيفة، ربما لم يعتدها الذئب في مثل تلك المواقف.بعدما صمدت القطة أمام هجوم الذئب حاولت النجاة من تلك المواجهة غير المتكافئة فصعدت إلى سور الشرفة ومنه إلى أحد العمدان، لتحتمي في هذا المكان المرتفع من الذئب الي يأس من النيل من فريسته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/1050048903_170:0:2837:2000_1920x0_80_0_0_8b561e1e5542c3308d542df9864ed53d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو
تابعنا عبر
أظهرت قطة شجاعة فريدة من نوعها عندما هاجمها ذئب أمريكي، حيث قفز الذئب إلى داخل شرفة المنزل أثناء وجود القطة فيها.
وفاجأت القطة الذئب بأنها لم تهرب عندما واجهها، بل راحت تبادله الهجوم والكر والفر بحركات خفيفة، ربما لم يعتدها الذئب في مثل تلك المواقف.
بعدما صمدت القطة أمام هجوم الذئب حاولت النجاة من تلك المواجهة غير المتكافئة فصعدت إلى سور الشرفة ومنه إلى أحد العمدان، لتحتمي في هذا المكان المرتفع من الذئب الي يأس من النيل من فريسته.