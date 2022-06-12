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https://arabic.sputniknews.com/20220612/قطة-تدافع-عن-نفسها-في-مواجهة-ذئب-اقتحم-منزلها-فيديو-1063489753.html
قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو
قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو
أظهرت قطة شجاعة فريدة من نوعها عندما هاجمها ذئب أمريكي، حيث قفز الذئب إلى داخل شرفة المنزل أثناء وجود القطة فيها. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:56+0000
2022-06-12T15:56+0000
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وفاجأت القطة الذئب بأنها لم تهرب عندما واجهها، بل راحت تبادله الهجوم والكر والفر بحركات خفيفة، ربما لم يعتدها الذئب في مثل تلك المواقف.بعدما صمدت القطة أمام هجوم الذئب حاولت النجاة من تلك المواجهة غير المتكافئة فصعدت إلى سور الشرفة ومنه إلى أحد العمدان، لتحتمي في هذا المكان المرتفع من الذئب الي يأس من النيل من فريسته.
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نادي الفيديو

قطة تدافع عن نفسها في مواجهة ذئب اقتحم منزلها... فيديو

15:56 GMT 12.06.2022
© Photo / pixabay/creisiكلب كبير بمواجهة قطة صغيرة
كلب كبير بمواجهة قطة صغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© Photo / pixabay/creisi
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أظهرت قطة شجاعة فريدة من نوعها عندما هاجمها ذئب أمريكي، حيث قفز الذئب إلى داخل شرفة المنزل أثناء وجود القطة فيها.
وفاجأت القطة الذئب بأنها لم تهرب عندما واجهها، بل راحت تبادله الهجوم والكر والفر بحركات خفيفة، ربما لم يعتدها الذئب في مثل تلك المواقف.
بعدما صمدت القطة أمام هجوم الذئب حاولت النجاة من تلك المواجهة غير المتكافئة فصعدت إلى سور الشرفة ومنه إلى أحد العمدان، لتحتمي في هذا المكان المرتفع من الذئب الي يأس من النيل من فريسته.
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