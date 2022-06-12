https://arabic.sputniknews.com/20220612/قطر-تختار-شريكا-أجنبيا-لتطوير-أكبر-حقل-غاز-طبيعي-في-العالم-1063478827.html
قطر تختار شريكا أجنبيا لتطوير أكبر حقل غاز طبيعي في العالم
قطر تختار شريكا أجنبيا لتطوير أكبر حقل غاز طبيعي في العالم
اختارت قطر، اليوم الأحد، شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية كأول شريك أجنبي لها لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والمساعدة في نهاية المطاف على تهدئة مخاوف... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:16+0000
2022-06-12T12:16+0000
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وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي: "انتهينا من عملية الاختيار ووقعنا الاتفاقيات" مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات "في المستقبل القريب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".فيما قال باتريك بويان رئيس الشركة الفرنسية للصحفيين إن "توتال إنرجيز" ستستحوذ على 6.25% من "نورث فيلد إيست"، مشروعها المشترك مع شركة "قطر إنرجي" المملوكة للدولة.ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن شركات "شيل" و"إكسون موبل" و"كونوكو فيليبس" كلها على استعداد للمشاركة في التوسع العملاق، الذي أرادت قطر في الأصل تمويله بمفردها. من المتوقع أن تستحوذ شركات النفط والغاز العملاقة على حصة إجمالية تبلغ حوالي 25% في حقل الشمال.تقدر الدوحة أنها ستتكلف أكثر من 28 مليار دولار لتوسيع الإنتاج بأكثر من 60% بحلول عام 2027. وقال الكعبي إن الإنتاج سيبدأ في عام 2026 وإن التوسع "كان مستهدفا".فيما تقدر "قطر إنرجي" أن حقل الشمال لديه نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وتمتد الاحتياطيات تحت البحر إلى الأراضي الإيرانية.
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أخبار قطر اليوم, قطر, اقتصاد
قطر تختار شريكا أجنبيا لتطوير أكبر حقل غاز طبيعي في العالم
12:16 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 12:36 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
اختارت قطر، اليوم الأحد، شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية كأول شريك أجنبي لها لتطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والمساعدة في نهاية المطاف على تهدئة مخاوف الطاقة في أوروبا.
وقال وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي: "انتهينا من عملية الاختيار ووقعنا الاتفاقيات" مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الصفقات
"في المستقبل القريب"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
فيما قال باتريك بويان رئيس الشركة الفرنسية للصحفيين إن "توتال إنرجيز" ستستحوذ على 6.25% من "نورث فيلد إيست"، مشروعها المشترك مع شركة "قطر إنرجي" المملوكة للدولة.
ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها، أن شركات "شيل" و"إكسون موبل" و"كونوكو فيليبس" كلها على استعداد للمشاركة في التوسع العملاق، الذي أرادت قطر في الأصل تمويله بمفردها. من المتوقع أن تستحوذ شركات النفط والغاز العملاقة على حصة إجمالية تبلغ حوالي 25% في حقل الشمال.
تقدر الدوحة أنها ستتكلف أكثر من 28 مليار دولار لتوسيع الإنتاج
بأكثر من 60% بحلول عام 2027. وقال الكعبي إن الإنتاج سيبدأ في عام 2026 وإن التوسع "كان مستهدفا".
فيما تقدر "قطر إنرجي" أن حقل الشمال لديه نحو 10% من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وتمتد الاحتياطيات تحت البحر إلى الأراضي الإيرانية
.