https://arabic.sputniknews.com/20220612/قوارير-يحصد-النخلة-الذهبية-في-مهرجان-أفلام-السعودية-خلال-دورته-الثامنة-1063465625.html
"قوارير" يحصد النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية خلال دورته الثامنة
"قوارير" يحصد النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية خلال دورته الثامنة
فاز الفيلم السعودي "قوارير" بجائزة أفضل فيلم طويل "النخلة الذهبية" في مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة، التي أسدل الستار عليها في مدينة الظهران. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T07:51+0000
2022-06-12T07:51+0000
2022-06-12T07:51+0000
العالم العربي
منوعات
فيلم
السعودية
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وحصد الفيلم، الذي تشاركت في إخراجه خمس مخرجات شابات، جائزتي أفضل سيناريو مُنفذ وأفضل تصوير سينمائي، إضافة إلى الجائزة الخاصة للجنة التحكيم عن عنصر التمثيل.فازت سمر ششه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (كيان) فيما فاز إبراهيم الحساوي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (قبل أن ننسى) وذهبت جائزة أفضل موسيقى لفيلم (كيان) إخراج حكيم جمعة.وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت جائزة "النخلة الذهبية" لفيلم (زوال) من إخراج مجتبى سعيد كما حصل فيلم (حوض الأحلام) إخراج مجدولين خالد الحربي على جائزة الفيلم الأول.فاز فيلم (جوي) للمخرجة فايزة صالح أمبا بجائزة أفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية كما فاز فيلم (حلم صغير) للمخرجة الإماراتية سراء عبد العزيز الشحي بجائزة الفيلم الخليجي التي استحدثت لأول مرة بهذه الدورة.وحصل فيلم (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبد المحسن المطيري بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/3-أفلام-مغربية-ضمن-مهرجان-جنيف-الدولي-الـ17-للسينما-الشرقية-1063440179.html
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العالم العربي, منوعات, فيلم, السعودية
"قوارير" يحصد النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية خلال دورته الثامنة
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فاز الفيلم السعودي "قوارير" بجائزة أفضل فيلم طويل "النخلة الذهبية" في مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة، التي أسدل الستار عليها في مدينة الظهران.
وحصد الفيلم، الذي تشاركت في إخراجه خمس مخرجات شابات، جائزتي أفضل سيناريو مُنفذ وأفضل تصوير سينمائي، إضافة إلى الجائزة الخاصة للجنة التحكيم عن عنصر التمثيل.
فازت سمر ششه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم (كيان) فيما فاز إبراهيم الحساوي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم (قبل أن ننسى) وذهبت جائزة أفضل موسيقى لفيلم (كيان) إخراج حكيم جمعة.
وفي مسابقة الأفلام القصيرة، ذهبت جائزة "النخلة الذهبية" لفيلم (زوال) من إخراج مجتبى سعيد كما حصل فيلم (حوض الأحلام) إخراج مجدولين خالد الحربي على جائزة الفيلم الأول.
فاز فيلم (جوي) للمخرجة فايزة صالح أمبا بجائزة أفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية كما فاز فيلم (حلم صغير) للمخرجة الإماراتية سراء عبد العزيز الشحي بجائزة الفيلم الخليجي التي استحدثت لأول مرة بهذه الدورة.
وحصل فيلم (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبد المحسن المطيري بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.