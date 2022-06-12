https://arabic.sputniknews.com/20220612/كشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-قرار-حرمان-الهلال-السعودي-من-تسجيل-الصفقات-1063485403.html
كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار حرمان الهلال السعودي من تسجيل الصفقات
كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار حرمان الهلال السعودي من تسجيل الصفقات
كشف الإعلامي السعودي، سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي "النصر"، عن تفاصيل جديدة بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي "الهلال" السعودي إلى مركز التحكيم... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:40+0000
2022-06-12T14:40+0000
2022-06-12T14:40+0000
رياضة
مجتمع
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وغرد الصرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد إبراهيم كنو".يذكر أنه في الأول من مايو/ أيار الماضي كانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قرارا بإيقاف لاعب نادي "الهلال" محمد كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين، فيما تقدم النادي باستئناف لمركز التحكيم الرياضي لرفع العقوبة أو تعليقها.ونقل موقع "المواطن" عن القانوني خالد الشعلان، رأيه بشأن تصريحات أدلى بها علاء كنو، شقيق اللاعب محمد كنو، نجم نادي الهلال بعد أزمة توقيعه لناديي النصر والهلال في آن واحد.وأوضح الخبير القانوني أن موضوع التوقيع على بياض "كاذب واستغرب أن يصدر مثل هذه الأمور”، وذلك بعدما نفى علاء الأنباء المتداولة بشأن تزويره لبعض الأوراق، وتوقيع شقيقه على ورقة بيضاء.
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رياضة, مجتمع
كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار حرمان الهلال السعودي من تسجيل الصفقات
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كشف الإعلامي السعودي، سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي "النصر"، عن تفاصيل جديدة بشأن الاستئناف الذي تقدم به نادي "الهلال" السعودي إلى مركز التحكيم الرياضي بشأن عقوبة اللاعب محمد كنو.
وغرد الصرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "تجديد عقد الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لعام آخر، هو مؤشر لتثبيت مركز التحكيم الرياضي لقرار لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات بمنع الأزرق من التسجيل لفترتين، تنفيذا للعقوبة التي فرضت على النادي العاصمي الكبير بعد توقيعه لعقد جديد مع محمد إبراهيم كنو".
يذكر أنه في الأول من مايو/ أيار الماضي كانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت قرارا بإيقاف لاعب نادي "الهلال" محمد كنو 4 أشهر، وحرمان الهلال من تسجيل الصفقات لفترتين، فيما تقدم النادي باستئناف لمركز التحكيم الرياضي لرفع العقوبة أو تعليقها.
ونقل موقع "المواطن
" عن القانوني خالد الشعلان، رأيه بشأن تصريحات أدلى بها علاء كنو، شقيق اللاعب محمد كنو، نجم نادي الهلال بعد أزمة توقيعه لناديي النصر والهلال في آن واحد.
وأوضح الخبير القانوني أن موضوع التوقيع على بياض "كاذب واستغرب أن يصدر مثل هذه الأمور”، وذلك بعدما نفى علاء الأنباء المتداولة بشأن تزويره لبعض الأوراق، وتوقيع شقيقه على ورقة بيضاء.