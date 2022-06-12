https://arabic.sputniknews.com/20220612/كيسنجر-يجب-أن-نعطي-مكانا-لروسيا-بعد-أحداث-أوكرانيا-1063463054.html
كيسنجر: يجب أن "نعطي مكانا" لروسيا بعد أحداث أوكرانيا
كيسنجر: يجب أن "نعطي مكانا" لروسيا بعد أحداث أوكرانيا
صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أنه لا يجب أن ننسى روسيا، ونحن بحاجة إلى "إيجاد مكان" لها بعد الأحداث في أوكرانيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T06:31+0000
2022-06-12T06:31+0000
2022-06-12T06:31+0000
روسيا
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واقترح كسينجر خلال مقابلة مع صحيفة "التايمز" أنه "سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا استراتيجيا للصين في أوروبا".وبحسب كيسنجر، اتحد أعضاء هذه الكتلة العسكرية بشأن الوضع في أوكرانيا لأنها "تذكرهم" بـ "التهديدات" القديمة.هذا وكان كيسنجر قد قال في وقت سابق، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة وجسر بين روسيا وأوروبا.وأضاف في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس": "منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم تشكيل أوكرانيا كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا توجد الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
كيسنجر: يجب أن "نعطي مكانا" لروسيا بعد أحداث أوكرانيا
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صرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، أنه لا يجب أن ننسى روسيا، ونحن بحاجة إلى "إيجاد مكان" لها بعد الأحداث في أوكرانيا.
واقترح كسينجر خلال مقابلة مع صحيفة
"التايمز" أنه "سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعا استراتيجيا للصين في أوروبا".
وفي حديثه عن الناتو، أشار إلى أنه من المهم الحفاظ على منظمة "تعكس التعاون الأوروبي والأمريكي". في الوقت نفسه، أعرب الدبلوماسي السابق عن رأي مفاده أنه من الضروري الاعتراف بأنه ستكون هناك "أسئلة كبيرة" في علاقات الشرق الأوسط وآسيا مع أوروبا وأمريكا.
وبحسب كيسنجر، اتحد أعضاء هذه الكتلة العسكرية بشأن الوضع في أوكرانيا لأنها "تذكرهم" بـ "التهديدات" القديمة.
هذا وكان كيسنجر قد قال في وقت سابق، إن الوضع في أوكرانيا سيؤدي "بشكل مثالي" إلى تحولها إلى دولة محايدة
وجسر بين روسيا وأوروبا.
وأضاف في قمة المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس": "منذ نحو 8 سنوات، عندما ظهرت فكرة عضوية أوكرانيا في الناتو، كتبت مقالًا قلت فيه إن النتيجة المثالية ستكون إذا تم تشكيل أوكرانيا
كدولة محايدة، كجسر بين روسيا وأوروبا. أعتقد أن الفرصة لا توجد الآن بنفس الطريقة، ولكن لا يزال من الممكن تصورها كهدف نهائي".