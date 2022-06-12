"ماكدونالدز" يعود إلى روسيا تحت العلامة التجارية الجديدة "فكوسنو إي توتشكا"... فيديو
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVموظفة في مطعم "ماكدونالدز" في يوم افتتاحه بموسكو بعد إعادة تسميته تحت العلامة التجارية "فكوسنو إي توتشكا"، ويظهر بجوارها الشعار الجديد للمطعم، 12 يونيو/ حزيران 2022
موظفة في مطعم "ماكدونالدز" في يوم افتتاحه بموسكو بعد إعادة تسميته تحت العلامة التجارية "فكوسنو إي توتشكا"، ويظهر بجوارها الشعار الجديد للمطعم، 12 يونيو/ حزيران 2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
شهد اليوم الأحد في العاصمة الروسية موسكو، افتتاح أول مطعم تابع لشبكة "ماكدونالدز" بعد مغادرة إدارتها الأمريكية، وذلك تحت العلامة التجارية الجديدة "فكوسنو إي توتشكا".
موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليغ بارويف، خلال حفل افتتاح المطعم الجديد: "يسعدني أن أقدم اسمنا الجديد "فكوسنو إي توتشكا".
وأشار بارويف إلى أن 15 مطعما جرى افتتاحها اليوم الأحد في موسكو، وأن 50 مطعما آخرين سيفتح أبوابها، غدا الاثنين.
وتعتزم الشركة إطلاق ما يصل إلى 200 فرع من "فكوسنو إي توتشكا" بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري، وتوسيع الشبكة من 850 إلى 1000 مطعم في جميع أنحاء روسيا في السنوات الخمس إلى الست المقبلة.
وعلاوة على ذلك، قال بارويف إن العديد من أصحاب الامتياز السابقين لـ"ماكدونالدز" في مدن روسية أخرى أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الشركة الجديدة، وإعادة العلامة التجارية أيضا.
The flagship restaurant of the “Vkusno i tochka” (“Delicious. Full Stop”) chain (successor to McDonald's) has opened in Moscow on Pushkin Square replete with a new logo and branding. pic.twitter.com/zbbGEpxbmF— 🅰pocalypsis 🅰pocalypseos 🇷🇺 🇨🇳 🅉 (@apocalypseos) June 12, 2022
كما تخطط الشركة لإنفاق نحو 12.1 مليون دولار في استثمارات لتطوير الشبكة بحلول نهاية العام الحالي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "فكوسنو إي توتشكا"، أوليغ بارويف، أنه لن تكون جميع العناصر من القائمة الأصلية متاحة للزوار في البداية، منذ إعادة تسمية الشركة في وقت قياسي، ولا تزال تواجه بعض المشكلات اللوجستية والتعبئة والتغليف.
6 يونيو, 08:03 GMT
وتدرس الشبكة أيضا تقديم مشروبات جديدة لتحل محل "كوكا كولا" و"بيبسي" الأمريكية التقليدية، وتتطلع بالفعل لتوقيع عقود جديدة.
وأكد بارويف إن الأسعار الجديدة للمطعم ستبقى دون تغيير في الوقت الحالي، ولكن سيتم تعديلها في المستقبل القريب.
وجاءت عودة "ماكدونالدز" الروسي، اليوم الأحد، بعد مرور 3 أشهر من الإغلاق، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية أعلنت تعليق خدماتها في روسيا في 14 مارس/ آذار الماضي، بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.