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مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد
مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد
أسفر هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق مالي، أمس السبت، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضباط جمارك ومدنيون، وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T03:39+0000
2022-06-12T03:39+0000
أخبار مالي
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وقال مصدر عسكري، إن "هجوما إرهابيا" قتل سبعة مدنيين وضباط جمارك عند حاجز كوتيالا. فيما قال مستشار محلي، إن عدد القتلى خمسة.ولم يقدِّم أي من المصدرين تفاصيل الموظفين المدنيين وموظفي الجمارك المعنيين.وقت الهجوم، كان الجيش المالي ينفذ عملية في منطقة كوتيالا، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفقا لوكالة فرانس برس.وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/مقتل-جنديين-مصريين-من-قوات-حفظ-السلام-في-مالي-1063051551.html
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أخبار مالي

مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد

03:39 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / FLORENT VERGNES
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أسفر هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق مالي، أمس السبت، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضباط جمارك ومدنيون، وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية.
وقال مصدر عسكري، إن "هجوما إرهابيا" قتل سبعة مدنيين وضباط جمارك عند حاجز كوتيالا. فيما قال مستشار محلي، إن عدد القتلى خمسة.
ولم يقدِّم أي من المصدرين تفاصيل الموظفين المدنيين وموظفي الجمارك المعنيين.
وقال المصدر العسكري، إن "الأعداء تكبدوا خسائر أيضا". مضيفا أن الوضع تحت السيطرة حاليا.
وقت الهجوم، كان الجيش المالي ينفذ عملية في منطقة كوتيالا، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
مقتل جنديين مصريين من قوات حفظ السلام في مالي
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ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.
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