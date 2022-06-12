https://arabic.sputniknews.com/20220612/مالي-مقتل-5-في-هجوم-على-نقطة-تفتيش-جنوب-شرق-البلاد-1063461129.html
مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد
مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد
أسفر هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق مالي، أمس السبت، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضباط جمارك ومدنيون، وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T03:39+0000
2022-06-12T03:39+0000
2022-06-12T03:39+0000
أخبار مالي
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وقال مصدر عسكري، إن "هجوما إرهابيا" قتل سبعة مدنيين وضباط جمارك عند حاجز كوتيالا. فيما قال مستشار محلي، إن عدد القتلى خمسة.ولم يقدِّم أي من المصدرين تفاصيل الموظفين المدنيين وموظفي الجمارك المعنيين.وقت الهجوم، كان الجيش المالي ينفذ عملية في منطقة كوتيالا، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفقا لوكالة فرانس برس.وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي
مالي.. مقتل 5 في هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق البلاد
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أسفر هجوم على نقطة تفتيش جنوب شرق مالي، أمس السبت، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل بينهم ضباط جمارك ومدنيون، وفق ما أفادت مصادر محلية وعسكرية.
وقال مصدر عسكري، إن "هجوما إرهابيا" قتل سبعة مدنيين وضباط جمارك
عند حاجز كوتيالا. فيما قال مستشار محلي، إن عدد القتلى خمسة.
ولم يقدِّم أي من المصدرين تفاصيل الموظفين المدنيين وموظفي الجمارك المعنيين.
وقال المصدر العسكري، إن "الأعداء تكبدوا خسائر أيضا". مضيفا أن الوضع تحت السيطرة حاليا.
وقت الهجوم، كان الجيش المالي ينفذ عملية في منطقة كوتيالا، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، وفقا لوكالة فرانس برس.
وتعتبر منطقة وسط مالي بؤرة للعنف والنشاط الإرهابي امتد من الشمال إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
ولقي آلاف المدنيين والمقاتلين مصرعهم وشرد مئات الآلاف.