https://arabic.sputniknews.com/20220612/مركز-إيلاب-الانتخابات-الفرنسية-تشهد-نسبة-امتناع-قياسية-1063493824.html
مركز "إيلاب": الانتخابات الفرنسية تشهد نسبة امتناع قياسية
مركز "إيلاب": الانتخابات الفرنسية تشهد نسبة امتناع قياسية
شهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي بدأت اليوم الأحد، نسبة قياسية في الامتناع عن المشاركة في الاقتراع خلال الجولة الأولى. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:54+0000
2022-06-12T16:54+0000
2022-06-12T16:54+0000
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سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام محلية فرنسية بيانات عن مركز استطلاع "إيلاب" كشفت فيه عن أن نسبة الممتنعين عن المشاركة بلغت 52.8%.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 39.42% حتى الخامسة بالتوقيت المحلي.وأشارت الوزارة، في بيان سابق، إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".وقالت السلطات الفرنسية إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مركز "إيلاب": الانتخابات الفرنسية تشهد نسبة امتناع قياسية
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شهدت الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي بدأت اليوم الأحد، نسبة قياسية في الامتناع عن المشاركة في الاقتراع خلال الجولة الأولى.
سبوتنيك
. ونقلت وسائل إعلام محلية فرنسية بيانات عن مركز استطلاع "إيلاب" كشفت فيه عن أن نسبة الممتنعين عن المشاركة بلغت 52.8%.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية
عن أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 39.42% حتى الخامسة بالتوقيت المحلي.
وأشارت الوزارة، في بيان سابق، إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع شهد انخفاضا طفيفا مقارنة بنتائج الجولة الأولى من انتخابات عام 2017.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب): "فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8:00 صباحًا (0600 بتوقيت غرينتش)، بعد أن أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم في وقت سابق مطلع الشهر الجاري".
وقالت السلطات الفرنسية
إنه يمكن لنحو 48.7 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 عضوا في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ومن المقرر إجراء الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية يوم الأحد 19 يونيو/حزيران الجاري.