https://arabic.sputniknews.com/20220612/مروحيات-روسية-تستهدف-مواقع-للجيش-الأوكراني-فيديو-1063467545.html
مروحيات روسية تستهدف مواقع للجيش الأوكراني... فيديو
مروحيات روسية تستهدف مواقع للجيش الأوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر قيام مروحيات روسية من طراز "كا-52" بتدمير مدرعات أوكرانية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T09:05+0000
2022-06-12T09:05+0000
2022-06-12T09:07+0000
أخبار أوكرانيا
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ويُظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة لقطات لإطلاق مروحيات هجومية صواريخ موجهة مضادة للدبابات، كما تظهر اللقطات المصورة تحليق الصواريخ نحو الهدف على طول مسار حلزوني ليتم ضرب المعدات الأوكرانية بدقة. وأثناء أداء المهام القتالية، أطلقت المروحيات صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة، حيث تم تنفيذ الضربات الجوية من على بعد أكثر من 5 كيلومترات. وتم تدمير مركز القيادة والعربات المدرعة التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مروحيات روسية تستهدف مواقع للجيش الأوكراني... فيديو
09:05 GMT 12.06.2022 (تم التحديث: 09:07 GMT 12.06.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر قيام مروحيات روسية من طراز "كا-52" بتدمير مدرعات أوكرانية.
ويُظهر الفيديو الذي نشرته الوزارة لقطات لإطلاق مروحيات هجومية صواريخ موجهة مضادة للدبابات، كما تظهر اللقطات المصورة تحليق الصواريخ نحو الهدف على طول مسار حلزوني ليتم ضرب المعدات الأوكرانية بدقة.
وأثناء أداء المهام القتالية، أطلقت المروحيات صواريخ على النقاط المحصنة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية المكتشفة، حيث تم تنفيذ الضربات الجوية من على بعد أكثر من 5 كيلومترات. وتم تدمير مركز القيادة والعربات المدرعة التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.