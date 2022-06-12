https://arabic.sputniknews.com/20220612/مسؤول-إسرائيلي-سابق-يكشف-كيف-تسببت-سارة-نتنياهو-في-قطع-الاتصالات-مع-البنتاغون-لشهرين-1063490938.html

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف كيف تسببت سارة نتنياهو في قطع الاتصالات مع البنتاغون لشهرين

مسؤول إسرائيلي سابق يكشف كيف تسببت سارة نتنياهو في قطع الاتصالات مع البنتاغون لشهرين

كشف مسؤول إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، عن كواليس قطع الاتصالات بين بلاده ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لمدة شهرين بسبب مرافقة زوجة رئيس الوزراء السابق... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T16:13+0000

2022-06-12T16:13+0000

2022-06-12T16:13+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

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جاء ذلك في إفادة قدمها للمحكمة رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق عوزي أراد، في إطار دعوى تشهير رفعتها أسرة نتنياهو ضد رئيس الوزراء الأسبق أيهود أولمرت، والذي اتهم أفرادها بأنهم "مرضى نفسيين".وألقى أراد الضوء على واقعة غير عادية سافر فيها نتنياهو إلى الولايات المتحدة دون أن يكون جاهزا بسبب قضائه معظم الوقت مع زوجته، بحسب موقع "واللا" العبري.وقال المسؤول الإسرائيلي السابق: "هناك أشياء تضر بالبلاد. هناك اجتماعات ومواد معدة لكل اجتماع مع كل ما يجب معرفته وكل ما سيطلبونه منه (نتنياهو). رئيس الوزراء بحاجة إلى الاستعداد".وبشكل أكثر وضوحا، أضاف أراد، حسب علمه، في عهد أولمرت (2006–2009) عقدت اجتماعات تحضيرية في إسرائيل قبل السفر.وأضاف: "بالنسبة لبيبي (بنيامين نتنياهو) لم يكن هناك وقت. قال لي (قبل السفر للولايات المتحدة) أمامنا 14 ساعة طيران سنجلس خلال هذا الوقت، لكن في تلك الساعات الـ 14 كان يجلس وزوجته إلى جانبه ومن المستحيل التحدث معه بشأن مسائل سرية".وشدد أراد على أنه طلب من نتنياهو تخصيص ساعتين مراجعة مواد الاجتماع معه - لكنه لم يوافق.وأضاف: "في اليوم الأول من المحادثات مع الرئيس (الأمريكي) لم تقع مشكلة، ولكن في اليوم الثاني حدث انفجار هائل مع وزير الدفاع (روبرت) غيتس الذي خصص لذلك ثلاث صفحات في مذكراته".ومضى أراد في إفادته أمام المحكمة: "وقع الانفجار بشأن بيع مقاتلات F-14 للسعودية - وهي القضية التي تم التفاوض عليها قبل سنوات. تم الاتفاق على كل شيء وفجأة بدأ نتنياهو ورفض فكرة بيع الطائرات للسعودية برمتها".وتابع: "لم يفهم غيتس ما يحدث وأدرك نتنياهو أنه قال شيئا خاطئا. ومضى يقول: "حسنا، إذا كنتم ستبيعون لهم، فماذا ستمنحوننا كتعويض؟".وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق: "حدث انفجار، قطع البنتاغون الاتصال لمدة شهرين، سألتني نائبة الوزير الأمريكي: "ماذا حدث هنا؟ إنه (نتنياهو) لا يعرف ما الذي يتحدث عنه!".وفقا لأراد، فقد ذهبوا بعد شهرين فقط إلى واشنطن لتصحيح الأمور، مضيفا: "لماذا لم يأت (نتنياهو) مستعدا؟ لأنه لم يكن هناك وقت - كان عليه أن يكون مع زوجته".وقال أراد بشأن ما إن كان يرى أن سارة نتنياهو تعاني من مرض نفسي "رأيت سلوكياتها الغريبة".وأضاف أنه في إحدى المرات كانت تسافر برفقة زوجها على طائرة كان هو على متنها، متابعا: "كنت أجلس إلى جانبها على الطائرة وفجأة أرادت أن تنقض عليّ، كان هناك الكثير من الناس(..) لا أريد أن أقول ما رأيته وسمعته لكنني أريد القول إنه سيكون مفهوما أن هذه الأمور كلفت الدولة ثمنا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وخلال الجلسة ذاتها، نفت سارة نتنياهو، زوجة زعيم المعارضة الحالي نتنياهو، مزاعم أولمرت بأنها "مريضة نفسيا".وقالت سارة: "أنا لست مريضة نفسيا"، وذلك قبل أن يطلب منها محامي عائلتها الصمت.وشدد نتنياهو نفسه على أن زوجته سارة لا تتناول أدوية للعلاج النفسي، أو أن تكون دخلت مستشفى للعلاج النفسي في النمسا من قبل، ووصف ذلك بـ"الأكاذيب".

https://arabic.sputniknews.com/20220612/مستشار-سابق-لنتنياهو-يكشف-عن-دور-ابنه-يائير-في-عملية-صنع-القرار-بإسرائيل-1063487347.html

https://arabic.sputniknews.com/20220612/سارة-نتنياهو-أنا-لست-مريضة-نفسيا-1063472181.html

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