https://arabic.sputniknews.com/20220612/مسؤول-إسرائيلي-على-الإسرائيليين-مغادرة-تركيا-فورا-بسبب-وجود-خطر-مباشر-على-حياتهم-1063496451.html
مسؤول إسرائيلي: على الإسرائيليين مغادرة تركيا فورا بسبب وجود خطر مباشر على حياتهم
مسؤول إسرائيلي: على الإسرائيليين مغادرة تركيا فورا بسبب وجود خطر مباشر على حياتهم
أفاد مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن "هناك خطر واضح ومباشر على حياة الإسرائيليين في تركيا". 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T18:34+0000
2022-06-12T18:34+0000
2022-06-12T18:34+0000
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ونقلت القناة الـ13 العبرية، عن المسؤول، قوله إنه "يجب على جميع الإسرائيليين في تركيا العودة إلى إسرائيل".وأشار إلى أن "هناك انتشار واسع لفرق إيرانية في تركيا تسعى لخطف وقتل سياح إسرائيليين"، موضحا أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس حظر الرحلات الجوية إلى تركيا".وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، في وقت سابق، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أصدرت، الشهر الماضي، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/صحيفة-تكشف-تفاصيل-إحباط-محاولة-إيرانية-لاستهداف-إسرائيليين-في-تركيا-1063485228.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران
مسؤول إسرائيلي: على الإسرائيليين مغادرة تركيا فورا بسبب وجود خطر مباشر على حياتهم
تابعنا عبر
أفاد مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن "هناك خطر واضح ومباشر على حياة الإسرائيليين في تركيا".
ونقلت القناة الـ13 العبرية
، عن المسؤول، قوله إنه "يجب على جميع الإسرائيليين في تركيا العودة إلى إسرائيل".
وأشار إلى أن "هناك انتشار واسع لفرق إيرانية في تركيا تسعى لخطف وقتل سياح إسرائيليين"، موضحا أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس حظر الرحلات الجوية إلى تركيا".
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست
، في وقت سابق، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا
على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.
وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.
وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد أصدرت، الشهر الماضي، تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.