https://arabic.sputniknews.com/20220612/مسؤول-إسرائيلي-يبحث-مع-الخارجية-الأمريكية-استعدادات-زيارة-بايدن-لتل-أبيب-1063491333.html

مسؤول إسرائيلي يبحث مع الخارجية الأمريكية استعدادات زيارة بايدن لتل أبيب

مسؤول إسرائيلي يبحث مع الخارجية الأمريكية استعدادات زيارة بايدن لتل أبيب

بحث مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال خولتا، اليوم الأحد، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، الاستعدادات اللازمة لزيارة... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T16:20+0000

2022-06-12T16:20+0000

2022-06-12T16:20+0000

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قال الإعلامي الإسرائيلي باراك رابيد، مساء اليوم الأحد، إن إيال خولتا التقى باربرا ليف، اليوم، لبحث الاستعدادات اللازمة لزيارة الرئيس بايدن إلى إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط.وكانت وسائل إعلام عبرية قد كشفت في الخامس من الشهر الجاري السبب وراء ترجيح تأجيل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى إسرائيل.وبحسب تقارير، كان من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل والسعودية في وقت لاحق من هذا الشهر، قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا. لكن شبكة NBC News الأمريكية ذكرت أن زيارة بايدن إلى السعودية وإسرائيل تم تأجيلها إلى يوليو/ تموز المقبل.وحول سبب تأجيل الزيارة، استبعد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى تحدث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" دون ذكر اسمه، أن يكون له علاقة بالوضع السياسي في إسرائيل. ومع ذلك، تشير التقديرات، بحسب الصحيفة، إلى أن التأجيل سيسمح للأمريكيين بفهم أفضل لمصير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.وأضافت: "في البيت الأبيض يخشون أن تسقط الحكومة (الإسرائيلية) في وقت قريب من زيارة بايدن، ما سيظهر وكأن الرئيس يتدخل في السياسة الإسرائيلية ويحاول التأثير عليها".ويواجه الائتلاف الحاكم في إسرائيل شبح السقوط في ظل اختلافات واسعة النطاق بين مكوناته، لاسيما القائمة الموحدة حول مشاريع قوانين سيتم مناقشتها في الكنيست بينها فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وذلك فضلا عن خسارة الائتلاف للأغلبية البرلمانية في الكنيست ما يعني عدم قدرته (دون دعم المعارضة) على تمرير أي قوانين.إعلام: البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والسعوديةويضمن برنامج زيارة بايدن المخطط له في إسرائيل على حفل استقبال رسمي بحضور قادة إسرائيل، وزيارة لبطارية القبة الحديدية في قاعدة بلماحيم، وزيارة (متحف الهولوكوست) ياد فاشيم، واجتماعات مع الرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.وفي اليوم التالي،يفترض أن يزور بايدن مستشفى بالقدس الشرقية، ويعلن عن مساعدات أمريكية للفلسطينيين ثم يزور بيت لحم حيث كان من المقرر أن يلتقي هناك الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن يزور لاحقا كنيسة المهد.

https://arabic.sputniknews.com/20220604/صحيفة-عبرية-تكشف-سبب-تأجيل-بايدن-زيارته-إلى-إسرائيل-1063083398.html

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أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي