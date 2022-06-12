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https://arabic.sputniknews.com/20220612/مستشار-سابق-لنتنياهو-يكشف-عن-دور-ابنه-يائير-في-عملية-صنع-القرار-بإسرائيل-1063487347.html
مستشار سابق لنتنياهو يكشف عن دور ابنه يائير في عملية صنع القرار بإسرائيل
مستشار سابق لنتنياهو يكشف عن دور ابنه يائير في عملية صنع القرار بإسرائيل
كشف مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الدور الذي لعبه نجله يائير في عملية صنع القرار في إسرائيل. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:17+0000
2022-06-12T15:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها نير حيفتس مستشار نتنياهو السابق خلال جلسة التشهير التي رفعتها أسرة نتنياهو ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، بحسب موقع "واللا" العبري.وعقدت محكمة الصلح في تل أبيب جلستها، اليوم الأحد، الدعوى التي أقامتها أسرة نتنياهو بعدما وصف أولمرت أفرادها بالمرضى النفسيين.وأشار حيفتس إلى الحالة العقلية ليائير نتنياهو، قائلا: "سمعت فقط أشياء في هذا السياق عن يائير من سارة وبيبي (نتنياهو). أن حالته النفسية إشكالية وحساسة – نعم سمعت كلمات من هذا النوع".وأضاف حيفتس أنه منذ الانتخابات التي جرت في 2015، وحتى مغادرته الساحة في 2018، كان شاهدا على تزايد "ثابت ومخيف" في "تأثير يائير نتنياهو على عملية صنع القرار على جميع المستويات، السياسية وحتى في بعض القضايا الأمنية".وتابع: "في ضوء ذلك، تم إنشاء حوار بين المحيطين بنتنياهو حول الحاجة إلى تقليل آثار يائير هذه، وعلى هذه الخلفية، كان هناك حوار واسع حول سلوك وتصرفات يائير غير العادية، والتي كانت مسألة تتكرر يوميا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وخلال الجلسة ذاتها، نفت سارة نتنياهو، زوجة زعيم المعارضة الحالي نتنياهو، مزاعم أولمرت بأنها "مريضة نفسيا".وقالت سارة: "أنا لست مريضة نفسيا"، وذلك قبل أن يطلب منها محامي عائلتها الصمت.وشدد نتنياهو نفسه على أن زوجته سارة لا تتناول أدوية للعلاج النفسي، أو أن تكون دخلت مستشفى للعلاج النفسي في النمسا من قبل، ووصف ذلك بـ"الأكاذيب".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/سارة-نتنياهو-أنا-لست-مريضة-نفسيا-1063472181.html
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

مستشار سابق لنتنياهو يكشف عن دور ابنه يائير في عملية صنع القرار بإسرائيل

15:17 GMT 12.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalitانتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021
انتخابات الكنيست الإسرائيلي - رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، 24 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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كشف مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عن الدور الذي لعبه نجله يائير في عملية صنع القرار في إسرائيل.
جاء ذلك خلال شهادة أدلى بها نير حيفتس مستشار نتنياهو السابق خلال جلسة التشهير التي رفعتها أسرة نتنياهو ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، بحسب موقع "واللا" العبري.
وعقدت محكمة الصلح في تل أبيب جلستها، اليوم الأحد، الدعوى التي أقامتها أسرة نتنياهو بعدما وصف أولمرت أفرادها بالمرضى النفسيين.
وأشار حيفتس إلى الحالة العقلية ليائير نتنياهو، قائلا: "سمعت فقط أشياء في هذا السياق عن يائير من سارة وبيبي (نتنياهو). أن حالته النفسية إشكالية وحساسة – نعم سمعت كلمات من هذا النوع".
وأضاف حيفتس أنه منذ الانتخابات التي جرت في 2015، وحتى مغادرته الساحة في 2018، كان شاهدا على تزايد "ثابت ومخيف" في "تأثير يائير نتنياهو على عملية صنع القرار على جميع المستويات، السياسية وحتى في بعض القضايا الأمنية".
ترامب وميلانيا خلال استقبال نتنياهو وزوجته سارة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
سارة نتنياهو: أنا لست مريضة نفسيا
10:03 GMT
وتابع: "في ضوء ذلك، تم إنشاء حوار بين المحيطين بنتنياهو حول الحاجة إلى تقليل آثار يائير هذه، وعلى هذه الخلفية، كان هناك حوار واسع حول سلوك وتصرفات يائير غير العادية، والتي كانت مسألة تتكرر يوميا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، وخلال الجلسة ذاتها، نفت سارة نتنياهو، زوجة زعيم المعارضة الحالي نتنياهو، مزاعم أولمرت بأنها "مريضة نفسيا".
وقالت سارة: "أنا لست مريضة نفسيا"، وذلك قبل أن يطلب منها محامي عائلتها الصمت.
وشدد نتنياهو نفسه على أن زوجته سارة لا تتناول أدوية للعلاج النفسي، أو أن تكون دخلت مستشفى للعلاج النفسي في النمسا من قبل، ووصف ذلك بـ"الأكاذيب".
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