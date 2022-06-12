https://arabic.sputniknews.com/20220612/مصر-تعلن-الإفراج-عن-طالبين-كانا-قد-اختطفا-في-جنوب-أفريقيا-منذ-شهر-1063473388.html
مصر تعلن الإفراج عن طالبين كانا قد اختطفا في جنوب أفريقيا منذ شهر
مصر تعلن الإفراج عن طالبين كانا قد اختطفا في جنوب أفريقيا منذ شهر
أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن طالبين مصريين كانا قد اختطفا في دولة جنوب أفريقيا قبل 4 أسابيع. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T10:39+0000
2022-06-12T10:39+0000
2022-06-12T10:39+0000
مصر
جنوب أفريقيا
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وذكرت الخارجية المصرية في بيان أنه وبعد جهود مكثفة تم الإفراج عن الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي محمد محمود، الدارسين في إحدى أكاديميات الطيران واللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو الماضي.واستقبل سفير مصر لدى جنوب أفريقيا أحمد الفاضلي، الطالبين واطمأن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.وأوضح الفاضلي أن متابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي قد جرت على أكثر من مستوى ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب أفريقيا أو في مصر. وأكد أن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين.وأشار إلى أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع الحادث حفاظاً على سلامة الطالبين ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان.وتابع "تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبين المختطفين للخطر".كما طالبت السفارة الأسر المصرية التي تقرر إيفاد أبنائها للدراسة في جنوب أفريقيا بتوخي الحذر فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم فيها حفاظاً على سلامتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مصر-وجنوب-أفريقيا-تعتزمان-إنشاء-مجلس-أعمال-وإزالة-العوائق-أمام-التجارة-1062702749.html
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مصر, جنوب أفريقيا
مصر تعلن الإفراج عن طالبين كانا قد اختطفا في جنوب أفريقيا منذ شهر
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية الإفراج عن طالبين مصريين كانا قد اختطفا في دولة جنوب أفريقيا قبل 4 أسابيع.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان أنه وبعد جهود مكثفة تم الإفراج عن الطالبين المصريين، مؤمن هيثم كامل جابر وفادي سعيد الهادي محمد محمود، الدارسين في إحدى أكاديميات الطيران واللذين تم اختطافهما فجر السبت 14 مايو الماضي.
واستقبل سفير مصر لدى جنوب أفريقيا أحمد الفاضلي، الطالبين واطمأن على أنهما في حالة صحية جيدة، كما اتصل بأسرتيهما لطمأنتهما.
وأوضح الفاضلي أن متابعة السفارة لتفاصيل الحادث وتطوراته بشكل يومي قد جرت على أكثر من مستوى ومع أكثر من جهة، سواء في جنوب أفريقيا أو في مصر
.
وأكد أن تضافر تلك الجهود أثمر بنجاح عن عملية الإفراج عن الطالبين.
وأشار إلى أن السفارة فضلت التزام الصمت التام مع وسائل الإعلام منذ وقوع الحادث حفاظاً على سلامة الطالبين ولضمان سير عملية الإفراج عنهما بسلاسة وأمان.
وتابع "تسريب أية معلومات حول هذا الحادث وتطوراته كان من شأنه تعريض حياة الطالبين المختطفين للخطر".
كما طالبت السفارة الأسر المصرية التي تقرر إيفاد أبنائها للدراسة في جنوب أفريقيا
بتوخي الحذر فيما يتعلق بتحركاتهم وتنقلاتهم فيها حفاظاً على سلامتهم.