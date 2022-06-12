https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقارنة-عسكرية-بين-أمريكا-والصين-في-2022-1063478358.html
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
دارت حرب كلامية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فنغي، خلال مشاركتهما في مؤتمر "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T12:28+0000
2022-06-12T12:28+0000
2022-06-12T12:28+0000
رصد عسكري
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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بدأ أوستن، السبت، باتهام بكين بـ "العدوانية" ورد فنغي، اليوم الأحد، باتهام واشنطن بمحاولة تأليب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الصين.وقال أوستن إن الصين أصبحت تتبنى نهجا أكثر عدوانية وأن واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات تايوان الدفاعية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل.ورد وزير الدفاع الصيني، اليوم الأحد، باتهام الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة خلق صراع في منطقة المحيط الهندي والهادئ لاحتواء الصين، مؤكدا أن بلاده تقوم بخطوات سريعة لتعزيز قدرات جيشها، وذلك بعد تصريحات سابقة قال فيها إن بكين لن تتردد في بدء الحرب إذا أعلنت تايوان استقلالها.وبينما يصل تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية إلى 334 مليون نسمة، فإن تعداد سكان الصين يقترب من 1.4 مليار نسمة.تمتلك الولايات المتحدة قوة بشرية متاحة للعمل تتجاوز 147 مليون نسمة مقابل 754 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل في الصين.يصلح للخدمة العسكرية في أمريكا 122 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا نحو 4.4 مليون نسمة، بينما يصلح للخدمة العسكرية في الصين نحو 619 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 19 ونصف مليون نسمة.تمتلك الولايات المتحدة نحو 1.4 مليون جندي في الخدمة و442 ألف جندي احتياطي ولا تمتلك قوات شبه عسكرية.وتمتلك الصين مليوني جندي عامل و510 آلاف جندي احتياطي و624 ألف قوات شبه عسكرية.الطائرات الحربية الأمريكيةتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 13 ألف و247 طائرة حربية بينها ألف و957 مقاتلة و783 طائرة هجومية و982 طائرة نقل عسكري وألفين و661 طائرة تدريب و774 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 5 آلاف و463 مروحية بينها 910 مروحية هجومية.الطائرات الحربية الصينيةتمتلك الصين 3 آلاف و285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري و399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 912 مروحية عسكرية بينها 281 مروحية هجومية.القوات البرية الأمريكيةتمتلك القوات البرية الأمريكية 6 آلاف و612 دبابة و45 ألف و193 مدرعة وألف و498 مدفع ذاتي الحركة و1 و339 مدفع ميداني وألف 366 راجمة صواريخ.القوات البرية الصينيةتضم القوات البرية الصينية 5 آلاف و250 دبابة و35 ألف مدرعة و4 آلاف و120 مدفع ذاتي الحركة وألف 734 مدفع ميداني و3 آلاف و160 راجمة صواريخ.القوات البحريةيتكون الأسطول الأمريكي من 484 وحدة بحرية بينها 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و68 غواصة و92 مدمرة و22 كورفيت و10 سفن دورية و8 كاسحات ألغام.تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 13 ألف و513 مطارا و35 ميناء بينما تمتلك الصين 507 مطارات و22 ميناء.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/البنتاغون-يتهم-الصين-بأنها-أصبحت-أكثر-عدوانية-1063475869.html
https://arabic.sputniknews.com/20220612/الصين-تتهم-أمريكا-بمحاولة-اختطاف-دعم-دول-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1063467822.html
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رصد عسكري, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
مقارنة عسكرية بين أمريكا والصين في 2022
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دارت حرب كلامية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني وي فنغي، خلال مشاركتهما في مؤتمر "حوار شانغريلا" الدفاعي في سنغافورة.
بدأ أوستن، السبت، باتهام بكين بـ "العدوانية" ورد فنغي، اليوم الأحد، باتهام واشنطن بمحاولة تأليب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الصين.
وقال أوستن إن الصين أصبحت تتبنى نهجا أكثر عدوانية وأن واشنطن ملتزمة بتعزيز قدرات تايوان الدفاعية لمواجهة أي هجوم صيني محتمل.
ورد وزير الدفاع الصيني، اليوم الأحد، باتهام الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة خلق صراع
في منطقة المحيط الهندي والهادئ لاحتواء الصين، مؤكدا أن بلاده تقوم بخطوات سريعة لتعزيز قدرات جيشها، وذلك بعد تصريحات سابقة قال فيها إن بكين لن تتردد في بدء الحرب إذا أعلنت تايوان استقلالها.
ويصنف الجيشان الأمريكي والصيني
في المرتبتين الأولى والثالثة على التوالي بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2022
وبينما يصل تعداد سكان الولايات المتحدة الأمريكية إلى 334 مليون نسمة، فإن تعداد سكان الصين يقترب من 1.4 مليار نسمة.
تمتلك الولايات المتحدة قوة بشرية متاحة للعمل تتجاوز 147 مليون نسمة مقابل 754 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل في الصين.
يصلح للخدمة العسكرية في أمريكا 122 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا نحو 4.4 مليون نسمة، بينما يصلح للخدمة العسكرية في الصين نحو 619 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا أكثر من 19 ونصف مليون نسمة.
ميزانية الدفاع الأمريكية 770 مليار دولار بينما ميزانية الدفاع الصينية
تساوي 230 مليار دولار.
تمتلك الولايات المتحدة نحو 1.4 مليون جندي في الخدمة و442 ألف جندي احتياطي ولا تمتلك قوات شبه عسكرية.
وتمتلك الصين مليوني جندي عامل و510 آلاف جندي احتياطي و624 ألف قوات شبه عسكرية.
الطائرات الحربية الأمريكية
تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية 13 ألف و247 طائرة حربية بينها ألف و957 مقاتلة و783 طائرة هجومية و982 طائرة نقل عسكري وألفين و661 طائرة تدريب و774 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 5 آلاف و463 مروحية بينها 910 مروحية هجومية.
الطائرات الحربية الصينية
تمتلك الصين 3 آلاف و285 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة و371 طائرة هجومية و286 طائرة نقل عسكري و399 طائرة تدريب و114 طائرة مهام خاصة، إضافة إلى 912 مروحية عسكرية بينها 281 مروحية هجومية.
القوات البرية الأمريكية
تمتلك القوات البرية الأمريكية 6 آلاف و612 دبابة و45 ألف و193 مدرعة وألف و498 مدفع ذاتي الحركة و1 و339 مدفع ميداني وألف 366 راجمة صواريخ.
القوات البرية الصينية
تضم القوات البرية الصينية
5 آلاف و250 دبابة و35 ألف مدرعة و4 آلاف و120 مدفع ذاتي الحركة وألف 734 مدفع ميداني و3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
القوات البحرية
يتكون الأسطول الأمريكي من 484 وحدة بحرية بينها 11 حاملة طائرات و9 حاملات مروحيات و68 غواصة و92 مدمرة و22 كورفيت و10 سفن دورية و8 كاسحات ألغام.
يتكون الأسطول الصيني من 777 وحدة بحرية تضم حاملتي طائرات وحاملة مروحيات و79 غواصة و41 مدمرة و49 فرقاطة و70 كورفيت و152 سفينة دورية و36 كاسحة ألغام بحرية
تمتلك الولايات المتحدة
الأمريكية 13 ألف و513 مطارا و35 ميناء بينما تمتلك الصين 507 مطارات و22 ميناء.