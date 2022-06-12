https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتل-جندي-باكستاني-في-تبادل-لإطلاق-النار-قرب-الحدود-الأفغانية-1063488079.html
مقتل جندي باكستاني في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود الأفغانية
مقتل جندي باكستاني في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود الأفغانية
أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة القبائل في شمال وزيرستان بالقرب من الحدود الأفغانية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:26+0000
2022-06-12T15:26+0000
2022-06-12T15:26+0000
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وقال الجيش في بيان إن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة داتا خيل، وبدأت قوات الأمن على وجه السرعة عملية بحث وتطهير لتحديد مكان المسلحين الذين فروا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور.وفي الآونة الأخيرة، مددت حركة طالبان الباكستانية اتفاق وقف إطلاق النار وتجري محادثات مع السلطات الباكستانية.كانت شمال وزيرستان والمناطق القبلية الأخرى بمثابة ملاذ آمن للمسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2014، عندما نفذ الجيش عملية واسعة النطاق لتطهير المنطقة من المسلحين، لكنهم ما زالوا يهاجمون قوات الأمن بشكل متقطع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مقتل جندي باكستاني في تبادل لإطلاق النار قرب الحدود الأفغانية
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أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة القبائل في شمال وزيرستان بالقرب من الحدود الأفغانية.
وقال الجيش في بيان إن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة داتا خيل، وبدأت قوات الأمن على وجه السرعة عملية بحث وتطهير لتحديد مكان المسلحين الذين فروا، على ما نقلت "أسوشيتد برس
".
ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها على الفور.
وفي الآونة الأخيرة، مددت حركة طالبان الباكستانية
اتفاق وقف إطلاق النار وتجري محادثات مع السلطات الباكستانية.
كانت شمال وزيرستان والمناطق القبلية الأخرى بمثابة ملاذ آمن للمسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2014، عندما نفذ الجيش عملية واسعة النطاق لتطهير المنطقة من المسلحين، لكنهم ما زالوا يهاجمون قوات الأمن بشكل متقطع.