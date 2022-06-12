https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتل-شخصين-وإصابة-4-إثر-إطلاق-نار-داخل-ملهى-ليلي-في-ولاية-إنديانا-الأمريكية-1063498827.html
مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح الأحد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:19+0000
2022-06-12T20:19+0000
2022-06-12T20:19+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو، وخلّف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما في الداخل، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز".كما خلّف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.لم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.يأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار داخل ملهى ليلي في ولاية إنديانا الأمريكية
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قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في ملهى ليلي في ولاية إنديانا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وأوضحت الشرطة أن إطلاق نار وقع في الساعة 2 صباحا في ملهى "بلايوس"، في مدينة غاري، نحو 25 ميلا جنوب مدينة شيكاغو، وخلّف قتيلين، رجل يبلغ من العمر 34 عاما وامرأة تبلغ من العمر 26 عاما في الداخل، أعلن عن وفاتهما بعد نقلهما إلى مستشفى محلي، على ما نقلت قناة "إيه بي سي نيوز
".
كما خلّف الهجوم 4 مصابين آخرين من بينهم واحد في حالة حرجة.
لم تكشف السلطات عن أسماء الضحايا أو معلومات حول مطلق النيران.
يأتي إطلاق النار هذا وسط موجة من أعمال العنف بالأسلحة النارية وإطلاق النار الجماعي، وقعت إحداها في نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من ملهى ليلي في ولاية تينيسي، وخلفت 3 قتلى و14 مصابا.