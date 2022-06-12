https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتل-عسكري-بريطاني-سابق-قاتل-مع-القوات-الأوكرانية-في-سيفيرودونيتسك-1063484335.html
مقتل عسكري بريطاني سابق قاتل مع القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك
مقتل عسكري بريطاني سابق قاتل مع القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك
لقي عسكري بريطاني سابق يُدعى جوردان جاتلي حتفه أثناء قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:14+0000
2022-06-12T14:14+0000
2022-06-12T14:14+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
قتيل
مرتزقة
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وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بينها هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، بأن "عسكريا بريطانيا سابقا قتل بينما كان يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية".وأضافت أن "جوردان جاتلي ترك الجيش البريطاني في آذار/مارس الماضي، وسافر إلى أوكرانيا، وقُتل في أثناء معركة في مدينة سيفيرودونيتسك، التي تشهد معارك ضارية في الآونة الأخيرة".وأصدرت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, قتيل, مرتزقة
مقتل عسكري بريطاني سابق قاتل مع القوات الأوكرانية في سيفيرودونيتسك
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لقي عسكري بريطاني سابق يُدعى جوردان جاتلي حتفه أثناء قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بينها هيئة البث البريطانية "بي بي سي"، بأن "عسكريا بريطانيا سابقا قتل بينما كان يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية".
وأضافت أن "جوردان جاتلي ترك الجيش البريطاني في آذار/مارس الماضي، وسافر إلى أوكرانيا، وقُتل في أثناء معركة في مدينة سيفيرودونيتسك، التي تشهد معارك ضارية في الآونة الأخيرة".
وأصدرت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، حكما بالإعدام على بريطانيين وآخر مغربي يحمل اسم إبراهيم سعدون، وذلك بعد اعترافهما بأنهم مذنبين بشكل جزئي.
يذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن شركات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا تشارك في اختيار المرتزقة وإرسالهم إلى أوكرانيا
.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.