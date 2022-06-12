https://arabic.sputniknews.com/20220612/مقتل-8-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-10-آخرين-في-حادث-سير-شمال-غربي-تركيا-1063461031.html
مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حادث سير شمال غربي تركيا
مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حادث سير شمال غربي تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في مقاطعة باليكسير شمال غربي تركيا يوم السبت. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T02:48+0000
2022-06-12T02:48+0000
2022-06-12T02:48+0000
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d96f6baf91debaefe2586ee167ace34.jpg
وقالت صحيفة "حريت"، إن الحافلة الصغيرة، التي كانت مكتظة بركاب متجهين لحضور حفل زفاف في وسط المدينة، اصطدمت بشاحنة تحمل حليب بعد وقت قصير من مغادرتها منطقة دورسونبي.وقد أُرسلت سيارات إسعاف ورجال شرطة ورجال إطفاء وفرق إنقاذ في حالات الطوارئ إلى موقع الحادث، وأُغلق الطريق أمام حركة المرور مؤقتا.وقال حاكم باليكسير حسن سيلداك، إن سلطات إنفاذ القانون لا تزال تحقق في أسباب وملابسات الحادث الذي من المرجح أن يكون سببه هطول أمطار غزيرة وتغيير حارة السير بشكل غير سليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجيش-التركي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-3-آخرين-شمالي-العراق-1063458087.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104473/21/1044732114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35cfbba2e5cf69629a6db8aee568d2b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في حادث سير شمال غربي تركيا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة في مقاطعة باليكسير شمال غربي تركيا يوم السبت.
وقالت صحيفة "حريت"، إن الحافلة الصغيرة، التي كانت مكتظة بركاب متجهين لحضور حفل زفاف في وسط المدينة
، اصطدمت بشاحنة تحمل حليب بعد وقت قصير من مغادرتها منطقة دورسونبي.
وقد أُرسلت سيارات إسعاف ورجال شرطة ورجال إطفاء وفرق إنقاذ في حالات الطوارئ إلى موقع الحادث، وأُغلق الطريق أمام حركة المرور مؤقتا.
وقال حاكم باليكسير حسن سيلداك، إن سلطات إنفاذ القانون لا تزال تحقق في أسباب وملابسات الحادث الذي من المرجح أن يكون سببه هطول أمطار غزيرة وتغيير حارة السير بشكل غير سليم.