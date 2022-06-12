https://arabic.sputniknews.com/20220612/نوال-الزغبي-تكشف-سبب-إلغاء-حفلها-في-الأوبرا-وتعتذر-للجمهور-1063485964.html
نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء حفلها في "الأوبرا" وتعتذر للجمهور
نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء حفلها في "الأوبرا" وتعتذر للجمهور
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل ما أثير حول إلغاء مشاركتها في حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية من المقرر إقامته خلال أيام. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T14:50+0000
2022-06-12T14:50+0000
2022-06-12T14:50+0000
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جاء ذلك بعدما تم تداول أخبار بعضها يتحدث عن مشاركة الزغبي وأخرى عن إلغاء مشاركتها، حسبما ذكر موقع "الوطن" المصري، اليوم الأحد.ولإنهاء حالة الجدل حول حضورها من عدمه، كتبت نوال الزغبي على "تويتر" أنها اعتذرت عن الحفل، المقرر إقامته في الـ20 من يونيو/ حزيران الجاري، بسبب ما وصفته بـ "الفوضى وسوء التنظيم".وقالت إن ما أثير من جدل حول حفلها في دار الأوبرا المصرية جعلها تقرر الاعتذار نهائيا عن إقامة الحفل.ووجهت الفنانة اللبنانية رسالة حب واحترام لجمهورها، كما شكرت من قاموا بحجز التذاكر الخاصة بالحفل، مؤكدة أنه سيكون هناك لقاء قريب في حفل آخر.يذكر أن نوال الزغبي شاركت أخيرا في حفل خاص في ختام مسابقة "ميس إيليت وورلد 2022" الخاص بملكات جمال العالم، حيث أقيم في منتجع سياحي في الغردقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/نوال-الزغبي-تكشف-لأول-مرة-حقيقة-ارتباطها-بوائل-كفوري-فيديو-1061444069.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
نوال الزغبي تكشف سبب إلغاء حفلها في "الأوبرا" وتعتذر للجمهور
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كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي تفاصيل ما أثير حول إلغاء مشاركتها في حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية من المقرر إقامته خلال أيام.
جاء ذلك بعدما تم تداول أخبار بعضها يتحدث عن مشاركة الزغبي
وأخرى عن إلغاء مشاركتها، حسبما ذكر موقع "الوطن" المصري، اليوم الأحد.
ولإنهاء حالة الجدل حول حضورها من عدمه، كتبت نوال الزغبي على "تويتر" أنها اعتذرت عن الحفل، المقرر إقامته في الـ20 من يونيو/ حزيران الجاري، بسبب ما وصفته بـ "الفوضى وسوء التنظيم".
وقالت إن ما أثير من جدل حول حفلها في دار الأوبرا المصرية جعلها تقرر الاعتذار نهائيا عن إقامة الحفل.
ووجهت الفنانة اللبنانية
رسالة حب واحترام لجمهورها، كما شكرت من قاموا بحجز التذاكر الخاصة بالحفل، مؤكدة أنه سيكون هناك لقاء قريب في حفل آخر.
يذكر أن نوال الزغبي شاركت أخيرا في حفل خاص
في ختام مسابقة "ميس إيليت وورلد 2022" الخاص بملكات جمال العالم، حيث أقيم في منتجع سياحي في الغردقة.