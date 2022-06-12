https://arabic.sputniknews.com/20220612/هل-تنجح-جولات-رئيس-المجلس-الرئاسي-اليمني-في-حشد-الدعم-السياسي-المطلوب-1063483235.html
هل تنجح جولات رئيس المجلس الرئاسي اليمني في حشد الدعم السياسي المطلوب
هل تنجح جولات رئيس المجلس الرئاسي اليمني في حشد الدعم السياسي المطلوب
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أن مصر تقف دائما إلى جانب بلاده بهدف استعادة الدولة اليمنية، وإسقاط الانقلاب على الشرعية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T13:44+0000
2022-06-12T13:44+0000
2022-06-12T13:44+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063482753_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_ade35aac20bed713c4f209672e27d0e3.png
هل تنجح جولات رئيس المجلس الرئاسي اليمني في حشد الدعم السياسي المطلوب
هل تنجح جولات رئيس المجلس الرئاسي اليمني في حشد الدعم السياسي المطلوب
وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمن وسلامة الملاحة الدولية في ظل ما وصفها بـ "المساعي الإرهابية" المدعومة من إيران.وقال العليمي، في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس المصري في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس السبت، إن "مصر تقف مع اليمن بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الإيراني".ورأى مراقبون أن تلك الزيارات لها شق سياسي يتمثل في حشد الدعم السياسي والاقتصادي للمجلس الجديد وهو ما تجسد في إعلان الكويت عن دعمها المادي للمجلس، هذا بالإضافة إلى التنسيق العسكري والأمني الذي يأتي من خلال الزيارة لمصر.وأضاف أن الهدف كذلك هو إنشاء علاقات وبروتوكولات في إطار تحالف "عربي عربي" خاصةً بعد التوتر الملحوظ والقلق الذي يدور في المنطقة العربية وعلى مستوى السواحل والشواطئ اليمنية، ناهيك عن وجود تحالفات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية للوقوف أمام التدخلات الإيرانية في منطقة البحر الأحمر والخليج.وأضاف "أن المطلوب هو رفع الحصار ووقف العدوان وإتاحة فرصة للشعب اليمني حتى يختار من يمثلهم وأي حكومة لابد أن تستمد شرعيتها من الداخل وليس من الخارج.بمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063482753_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_62f7f686e73257339d60c3c101e6c515.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
هل تنجح جولات رئيس المجلس الرئاسي اليمني في حشد الدعم السياسي المطلوب
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أن مصر تقف دائما إلى جانب بلاده بهدف استعادة الدولة اليمنية، وإسقاط الانقلاب على الشرعية.
وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمن وسلامة الملاحة الدولية في ظل ما وصفها بـ "المساعي الإرهابية" المدعومة من إيران.
وقال العليمي، في مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس المصري
في قصر الاتحادية بالقاهرة، أمس السبت، إن "مصر تقف مع اليمن بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الإيراني".
ورأى مراقبون أن تلك الزيارات لها شق سياسي يتمثل في حشد الدعم السياسي والاقتصادي للمجلس الجديد وهو ما تجسد في إعلان الكويت عن دعمها المادي للمجلس، هذا بالإضافة إلى التنسيق العسكري والأمني الذي يأتي من خلال الزيارة لمصر.
في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم الحاج، إن الهدف من الزيارة التي يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي اليمني
رشاد العليمي، هو إعادة تصحيح وضع الرئاسة اليمنية بعد أن تم الإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي إن صح التعبير.
وأضاف أن الهدف كذلك هو إنشاء علاقات وبروتوكولات في إطار تحالف "عربي عربي" خاصةً بعد التوتر الملحوظ والقلق الذي يدور في المنطقة العربية وعلى مستوى السواحل والشواطئ اليمنية، ناهيك عن وجود تحالفات عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخليجية للوقوف أمام التدخلات الإيرانية في منطقة البحر الأحمر
والخليج.
من جهته، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" محمد البخيتي، "إن المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي هو مجلس لا يمتلك إرادته وقراراته، معتبرا أن رشاد العليمي وباقي أعضاء المجلس لا يمثل اليمن لأن أي حكومة لا بد وأن تستمد شرعيتها من الداخل وليس من الخارج".
وأضاف "أن المطلوب هو رفع الحصار ووقف العدوان وإتاحة فرصة للشعب اليمني حتى يختار من يمثلهم وأي حكومة لابد أن تستمد شرعيتها من الداخل وليس من الخارج.
بمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله