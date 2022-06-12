https://arabic.sputniknews.com/20220612/هل-رفض-زين-الدين-زيدان-التعاقد-مع-باريس-سان-جيرمان؟-1063499231.html
هل رفض زين الدين زيدان التعاقد مع باريس سان جيرمان؟
هل رفض زين الدين زيدان التعاقد مع باريس سان جيرمان؟
كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض التعاقد مع باريس سان جيرمان، ما وضع الأخير في موقف صعب إثر فسخ عقده مع المدرب الأرجنتيني... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T20:46+0000
2022-06-12T20:46+0000
2022-06-12T20:46+0000
رياضة
نادي باريس سان جيرمان
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ونشر مراسل الغارديان رومان مولينا تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن أسطورة كرة القدم زيدان رفض التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع.إلا أنه أشار إلى أن قطر (المالكة للفريق الباريسي) لا تستسلم أبدا، وتعتبر التعاقد مع زيدان أولوية قصوى، لكن الوقت ينفد.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان انتهاء علاقة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع النادي.وبذلك سيرحل بوكيتينو مدرب توتنهام السابق قبل 18 شهرا كاملة على نهاية عقده المقرر في صيف 2023.استعاد باريس سان جيرمان اللقب الفرنسي الموسم الماضي، لكن الأرجنتيني فشل في قيادته إلى ما بعد دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.وإلى جانب زيدان، قالت تقارير صحفية إن النادي الباريسي يضع كلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، ومدرب نيس كريستوف غالتيير على قائمة المرشحين لاستبدال بوكيتينو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي باريس سان جيرمان
هل رفض زين الدين زيدان التعاقد مع باريس سان جيرمان؟
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كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رفض التعاقد مع باريس سان جيرمان، ما وضع الأخير في موقف صعب إثر فسخ عقده مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استعدادا للتعاقد مع المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.
ونشر مراسل الغارديان رومان مولينا تغريدة على حسابه في تويتر، قال فيها إن أسطورة كرة القدم زيدان رفض التوقيع لفريق العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع.
إلا أنه أشار إلى أن قطر (المالكة للفريق الباريسي) لا تستسلم أبدا، وتعتبر التعاقد مع زيدان أولوية قصوى، لكن الوقت ينفد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة نادي باريس سان جيرمان انتهاء علاقة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مع النادي.
وبذلك سيرحل بوكيتينو مدرب توتنهام السابق قبل 18 شهرا كاملة على نهاية عقده المقرر في صيف 2023.
استعاد باريس سان جيرمان
اللقب الفرنسي الموسم الماضي، لكن الأرجنتيني فشل في قيادته إلى ما بعد دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وإلى جانب زيدان، قالت تقارير صحفية إن النادي الباريسي يضع كلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، ومدرب نيس كريستوف غالتيير على قائمة المرشحين لاستبدال بوكيتينو.