https://arabic.sputniknews.com/20220612/هند-القحطاني-تكشف-سبب-إجراء-عمليتين-جراحيتين-في-وقت-واحد-1063490842.html
هند القحطاني تكشف سبب إجراء عمليتين جراحيتين في وقت واحد
هند القحطاني تكشف سبب إجراء عمليتين جراحيتين في وقت واحد
تواجه المدونة السعودية الشهيرة هند القحطاني مضاعفات صحية بعد إجراء عمليتي تجميل، حيث أعلنت أنها تعاني من عدم قدرتها على الخلود إلى النوم. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:12+0000
2022-06-12T16:12+0000
2022-06-12T16:12+0000
منوعات
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ونشرت القحطاني تدوينات بوسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إنها تشعر بالتعب وتحتاج إلى الحصول على وسيلة علاجية للخلود إلى النوم.وخضعت المدونة السعودية لعملية تجميل من أجل زراعة شعر في مقدمة الجبهة قبل أن تجري عملية أخرى لتجميل الأنف، لكنها تعرضت لمضاعفات في وقت لاحق، حسبما ذكر موقع "إرم نيوز" الإماراتي.وقالت القحطاني إنها تتمنى لو أن "الحظ يمكن بيعه لتشتريه".وكشفت سبب إجراء عمليتين متتاليتين، مشيرة إلى أنها أجرت العملية الثانية لاستغلال الوقت بعد عملية زراعة الشعر حتى تستغل الوقت الذي ستبقى فيه بعيدا عن جمهورها.
https://arabic.sputniknews.com/20210425/هند-القحطاني-تثير-الجدل-عبر-فيديو-احتفالها-بعيد-ميلادها-في-السعودية-1048803079.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
هند القحطاني تكشف سبب إجراء عمليتين جراحيتين في وقت واحد
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تواجه المدونة السعودية الشهيرة هند القحطاني مضاعفات صحية بعد إجراء عمليتي تجميل، حيث أعلنت أنها تعاني من عدم قدرتها على الخلود إلى النوم.
ونشرت القحطاني تدوينات بوسائل التواصل الاجتماعي قالت فيها إنها تشعر بالتعب وتحتاج إلى الحصول على وسيلة علاجية للخلود إلى النوم.
وخضعت المدونة السعودية
لعملية تجميل من أجل زراعة شعر في مقدمة الجبهة قبل أن تجري عملية أخرى لتجميل الأنف، لكنها تعرضت لمضاعفات في وقت لاحق، حسبما ذكر
موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وقالت القحطاني إنها تتمنى لو أن "الحظ يمكن بيعه لتشتريه".
وكشفت سبب إجراء عمليتين متتاليتين
، مشيرة إلى أنها أجرت العملية الثانية لاستغلال الوقت بعد عملية زراعة الشعر حتى تستغل الوقت الذي ستبقى فيه بعيدا عن جمهورها.