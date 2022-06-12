https://arabic.sputniknews.com/20220612/هيئة-الأركان-الإيرانية-نرصد-كل-تحركات-العدو-في-أقل-من-الثانية-1063479581.html

هيئة الأركان الإيرانية: نرصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية

هيئة الأركان الإيرانية: نرصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية

قال العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة ترصد كل تحركات العدو في أقل من الثانية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T12:26+0000

2022-06-12T12:26+0000

2022-06-12T12:26+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، عن العميد أبو الفضل شكارجي أنه إذا أراد العدو القيام بأية حركة فإن القوات الإيرانية سترد له الصاع بصاعين.وجاءت تصريحات العميد شكارجي لدى لقائه ممثل الولي الفقيه في محافظة كردستان، مؤكدا أن التوجيهات القيمة لقائد الثورة الإسلامية تتحول إلى مشاريع استراتيجية، مضيفا أن هذه المشاريع يتم إرسالها إلى قادة 4 جهات.وأفاد العميد شكارجي بأن هذه الجهات الأربع، هي وزارة الدفاع والجيش والحرس والشرطة، حتى تتخذ قرارها بالشكل الذي يتناسب مع ظروف المحافظات الإيرانية.وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيراني بأن المهمة الرئيسة لبلاده في مجال الحرب الناعمة والعمليات النفسية في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفضاء الخارجي والإعلام الدفاعي، تقضي بإسداء الخدمة لأبناء الشعب الإيراني والعمل على إزالة الحرمان من المناطق التي يخدم فيها.وأشار العميد أبو الفضل شكارجي إلى التنسيق القائم بين القوات المسلحة الإيرانية، موضحا أن هذه القوات تتحلى بالتنسيق اللازم لمواجهة الأعداء، لافتا إلى الاستفادة من كل الطاقات الموجودة في البلاد من أجل الحفاظ على إنجازات الثورة الإسلامية ومواجهة من تسول له نفسه الاعتداء على الأراضي الإيرانية.وشدد العميد أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، على أن القوات الإيرانية تخوض حربا شاملة ضد الأعداء الذين يهدفون إلى القضاء على الدين الإسلامي، منوها إلى أن "العدو يريد انهيار الأسرة وزرع الخلافات بين العائلة الواحدة وزيادة نسبة الطلاق بين المواطنين لتوجيه ضربة إلى الشعب الإيراني النبيل".

https://arabic.sputniknews.com/20220612/قائد-القوة-البحرية-الإيرانية-إقرار-أممي-باقتدار-جيشنا-1063477931.html

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