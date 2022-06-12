https://arabic.sputniknews.com/20220612/واشنطن-تدين-تعرض-زعيم-المعارضة-الفنزويلية-لأعمال-عنف-فيديو-1063492408.html

واشنطن تدين تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية "لأعمال عنف"... فيديو

واشنطن تدين تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية "لأعمال عنف"... فيديو

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن بالغ قلقها وإدانتها لما وصفته "بالعنف والتصعيد" ضد المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن ودول غربية أخرى "رئيسا... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T16:41+0000

2022-06-12T16:41+0000

2022-06-12T16:49+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. كتب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بحسابه على موقع "تويتر": "للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، يتعرض الرئيس المؤقت خوان غوايدو لهجوم، الولايات المتحدة تعبر عن قلقها البالغ وإدانتها لأعمال التصعيد والعنف والتحرش ضد الرئيس المؤقت وكل الداعمين للديمقراطية".وانتشرت مقاطع فيديو خلال الساعات الأخيرة لاعتداء على غوايدو من قبل أشخاص في أحد المطاعم، وتم إجباره على الهروب.كما اتهمت الجمعية الوطنية المعارضة التي يرأسها غوايدو الحكومة، بتدبير الاعتداءات الأخيرة على زعيم المعارضة، والتي تطورت في إحدى المرات الأسبوع الماضي إلى تمزيق ملابسه.وبالأمس أعلن بلينكن، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد فنزويلا ليست للأبد، وخاضعة للرفع في حال إظهار سلطات البلاد "سلوكا صحيحا".وقال بلينكن في مؤتمر صحفي: "العقوبات ليست شيئا أبديا، عندما نرى التغييرات، يمكننا رفع العقوبات، لا يوجد هدف إبقاء العقوبات للأبد".وأضاف بلينكن أنه وفقاً للبيانات الأخيرة، تنوي السلطات والمعارضة الفنزويلية الرجوع إلى طاولة المفاوضات في العاصمة المكسيكية، مشيراً إلى تأييد الولايات المتحدة لهذه الخطط.ويأتي ذلك في وقت أجرى فيه الرئيس نيكولاس مادورو جولة في الشرق الأوسط، حيث زار إيران وتركيا، ووقع عددا من اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة بينها الطاقة.وكشفت تقارير الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة سمحت لشركتي إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية، بشحن كميات من النفط من فنزويلا إلى أوروبا، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة ضد كاراكاس.واندلعت احتجاجات في مطلع عام 2019 في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد وقت قصير من أداء القسم الرئاسي، حيث أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل غير قانوني، واعترفت به عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/زعيم-المعارضة-الفنزويلي-يتهم-مجموعات-عنيفة-مرتبطة-بالحكومة-بالاعتداء-عليه-1063474981.html

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