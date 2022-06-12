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https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزيرا-الدفاع-الكوري-والأمريكي-يناقشان-ردع-تهديدات-كوريا-الشمالية-1063461873.html
وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان "ردع تهديدات" كوريا الشمالية
وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان "ردع تهديدات" كوريا الشمالية
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزيري الدفاع الكوري والأمريكي عقدا محادثات على هامش منتدى أمني في سنغافورة، أمس السبت، لمناقشة "الردع المشترك ضد... 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T04:57+0000
2022-06-12T04:57+0000
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والتقى وزير الدفاع الكوري لي جونغ-سوب، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، على هامش "حوار شانغريلا" السنوي وسط مخاوف من احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة.وقال لي جونغ، للصحفيين بعد هذه المحادثات دون مزيد من التفاصيل، "ناقشنا بشكل أساسي طرقا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع".ويشير "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها، وفق وكالة أنباء "يونهاب".كما أكد الوزيران مجددا التزام البلدين بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة على النحو المتفق عليه خلال قمة الشهر الماضي بين الرئيس يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن.واستخدم لي المحادثات للتأكيد على أهمية الجهود المشتركة لإعادة تنشيط المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة للبلدين وتدريبات المحاكاة النظرية حول استخدام أصول الردع ونشر الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية بطريقة منسقة وفي الوقت المناسب، وفقا للوزارة.وأدان الجانبان بشدة سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، ووصفا ذلك بأنه "أعمال استفزازية تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار" في شبه الجزيرة وخارجها.وكانت هذه هي المحادثات الأولى التي تجمع بين لي جونغ وأوستن وجها لوجه منذ تولى وزير الدفاع الكوري منصبه الشهر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/جيش-كوريا-الجنوبية-يسعى-لاستحداث-منصب-جديد-للتعامل-مع-تهديدات-بيونغ-يانغ-1063424902.html
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كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يناقشان "ردع تهديدات" كوريا الشمالية

04:57 GMT 12.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONGإصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا
إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
© AFP 2022 / ALEX WONG
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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن وزيري الدفاع الكوري والأمريكي عقدا محادثات على هامش منتدى أمني في سنغافورة، أمس السبت، لمناقشة "الردع المشترك ضد التهديدات" النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
والتقى وزير الدفاع الكوري لي جونغ-سوب، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، على هامش "حوار شانغريلا" السنوي وسط مخاوف من احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سابعة.
وقال لي جونغ، للصحفيين بعد هذه المحادثات دون مزيد من التفاصيل، "ناقشنا بشكل أساسي طرقا مختلفة لزيادة قابلية إنفاذ الردع الموسع".
ويشير "الردع الموسع" إلى التزام الولايات المتحدة المعلن بتعبئة مجموعة كاملة من قدراتها العسكرية بما في ذلك الخيارات النووية، للدفاع عن حليفها، وفق وكالة أنباء "يونهاب".
وشدد أوستن على تصميم واشنطن على تقديم "ردع موسع" يشمل النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات الدفاعية النووية والتقليدية والصاروخية، وفقا لوزارة الدفاع في سيئول.
كما أكد الوزيران مجددا التزام البلدين بتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة على النحو المتفق عليه خلال قمة الشهر الماضي بين الرئيس يون سيوك-يول ونظيره الأمريكي جو بايدن.
واستخدم لي المحادثات للتأكيد على أهمية الجهود المشتركة لإعادة تنشيط المجموعة الاستشارية لاستراتيجية الردع الموسعة للبلدين وتدريبات المحاكاة النظرية حول استخدام أصول الردع ونشر الأصول العسكرية الاستراتيجية الأمريكية بطريقة منسقة وفي الوقت المناسب، وفقا للوزارة.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران الجاري، ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية -الأمريكية بالذخيرة الحية التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
جيش كوريا الجنوبية يسعى لاستحداث منصب جديد للتعامل مع تهديدات بيونغ يانغ
أمس, 10:36 GMT
وأدان الجانبان بشدة سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية واستعداداتها لإجراء تجربة نووية، ووصفا ذلك بأنه "أعمال استفزازية تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار" في شبه الجزيرة وخارجها.
وكانت هذه هي المحادثات الأولى التي تجمع بين لي جونغ وأوستن وجها لوجه منذ تولى وزير الدفاع الكوري منصبه الشهر الماضي.
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