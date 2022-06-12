https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزير-الداخلية-الصربي-لولا-روسيا-لعجزنا-عن-حل-أي-مشكلة-وطنية-1063490351.html
وزير الداخلية الصربي: لولا روسيا لعجزنا عن حل أي مشكلة وطنية
وزير الداخلية الصربي: لولا روسيا لعجزنا عن حل أي مشكلة وطنية
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إنه منذ القرن التاسع عشر، لم تتمكن صربيا من حل قضية وطنية رئيسية واحدة دون مشاركة نشطة وقيّمة للغاية من جانب روسيا. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:02+0000
2022-06-12T16:02+0000
2022-06-12T16:02+0000
روسيا
صربيا
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وأجرى وزير الداخلية الصربي مقابلة مع وكالة "فيتشرني نوفوستي"، اليوم الأحد، المصادف ليوم الشرطة في البلاد، وشرح في البداية سبب عدم دعم سلطات بلغراد الرسمية للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتابع فولين: "في تاريخ الشعب الصربي استغل كل جيل الفرصة ليقول لا للروس واكتشف الحقيقة في غضون سنوات قليلة، كان الحفاظ على الشعب الصربي والدولة الصربية يعتمد على كلمة نعم من الروس (مساعدة روسيا)".وأردف فولين: "أعلم أن ثلة من الصرب، يدافعون عن فرض عقوبات على روسيا، والمدافعون عن القانون الدولي يتعلمون من جميع الأمثلة باستثناء صربيا، لكن يمكنهم التأكد من أنه بعد كل نبذ للروس ومحاولات فاشلة لحل المشاكل الوطنية، الصرب، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين تسببنا في هذه المشاكل، أجبروا مرة أخرى على طلب المساعدة والدعم من المملكة السلافية، أو أيا كان اسم شكل حكومة البلاد، فمعظم سكانها من الروس، وعاصمتها موسكو".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/بوتين-مهنئا-الشعب-الروسي-بمناسبة-يوم-روسيا-من-المهم-الآن-أن-نكون-متحدين-1063471467.html
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روسيا, صربيا
وزير الداخلية الصربي: لولا روسيا لعجزنا عن حل أي مشكلة وطنية
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قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إنه منذ القرن التاسع عشر، لم تتمكن صربيا من حل قضية وطنية رئيسية واحدة دون مشاركة نشطة وقيّمة للغاية من جانب روسيا.
وأجرى وزير الداخلية الصربي مقابلة مع وكالة "فيتشرني نوفوستي"، اليوم الأحد، المصادف ليوم الشرطة في البلاد، وشرح في البداية سبب عدم دعم سلطات بلغراد الرسمية للعقوبات الغربية ضد موسكو.
وتابع فولين: "في تاريخ الشعب الصربي استغل كل جيل الفرصة ليقول لا للروس واكتشف الحقيقة في غضون سنوات قليلة، كان الحفاظ على الشعب الصربي والدولة الصربية يعتمد على كلمة نعم من الروس (مساعدة روسيا)".
"من القرن التاسع عشر حتى يومنا هذا، لم يتمكن الصرب من حل قضية وطنية رئيسية واحدة دون مشاركة فعالة ومكلفة للغاية من روسيا، ولكن كان هناك دائمًا أولئك الذين حاولوا إيجاد حل للقضايا الوطنية الصربية بمعزل عن الروس، وفي كل مرة كان عليهم الاعتراف بانهيار مثل هذه السياسة".
وأردف فولين
: "أعلم أن ثلة من الصرب، يدافعون عن فرض عقوبات على روسيا، والمدافعون عن القانون الدولي يتعلمون من جميع الأمثلة باستثناء صربيا، لكن يمكنهم التأكد من أنه بعد كل نبذ للروس ومحاولات فاشلة لحل المشاكل الوطنية، الصرب، جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين تسببنا في هذه المشاكل، أجبروا مرة أخرى على طلب المساعدة والدعم من المملكة السلافية، أو أيا كان اسم شكل حكومة البلاد، فمعظم سكانها من الروس، وعاصمتها موسكو".