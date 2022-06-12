https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزير-الدفاع-الصيني-سنقاتل-بأي-ثمن-وحتى-النهاية-ضد-كل-من-يحاول-فصل-تايوان-عن-بكين-1063460903.html

وزير الدفاع الصيني: سنقاتل بأي ثمن وحتى النهاية ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين

وزير الدفاع الصيني: سنقاتل بأي ثمن وحتى النهاية ضد كل من يحاول فصل تايوان عن بكين

قال وزير الدفاع الصيني، وي فينغ، اليوم الأحد، إن تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أمر يعود لواشنطن. موضحا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة. 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T02:19+0000

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وقال وي لأعضاء الوفود المشاركة في حوار "شانغريلا" بسنغافورة والذي يعد التجمع الأمني الرئيسي في آسيا: "نطلب من الجانب الأمريكي الكف عن تشويه سمعة الصين واحتوائها. والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. ولا يمكن أن تتحسن العلاقات الثنائية ما لم يتمكن الجانب الأمريكي من فعل ذلك".وأضاف، "محاولات تغيير الواقع في تايوان وتقويض سياساتنا محكوم عليها بالفشل.. سنقاتل بأي ثمن وسنقاتل حتى النهاية.. لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وقدرة القوات المسلحة الصينية على حماية وحدة أراضيها".وتابع، أن أولئك الذين يسعون إلى استقلال تايوان في محاولة لتقسيم الصين، لن يصلوا بالتأكيد إلى نهاية جيدة"، وفقا لوكالة فرانس برس.كانت هذه أحدث ضربة في الحرب الكلامية المتزايدة بين القوى العظمى (الولايات المتحدة والصين) على جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والتي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها في انتظار إعادة التوحيد.

https://arabic.sputniknews.com/20220610/الصين-لن-نتردد-في-بدء-الحرب-حال-إعلان-تايوان-استقلالها-1063402074.html

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