https://arabic.sputniknews.com/20220612/وزير-دفاع-كوريا-الجنوبية-نسعى-لتعاون-مع-اليابان-يواجه-نووي--كوريا-الشمالية--1063489112.html
وزير دفاع كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه "نووي" كوريا الشمالية
وزير دفاع كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه "نووي" كوريا الشمالية
قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لتطبيع التعاون الأمني مع اليابان لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:51+0000
2022-06-12T15:51+0000
2022-06-12T15:51+0000
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أكد لي خلال كلمته في حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة أن كوريا الجنوبية تسعى للدخول في حوار جاد مع اليابان لتطبيع التعاون الأمني والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وعقدت جلسة سنغافورة بسبب إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية أخيرا، واستعدادها لإجراء تجارب نووية. وأشار لي إلى أن هدف إدارة الرئيس الكوري يتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل. وسلّط "لي" الضوء على سعي سيئول لتحقيق "خطة جريئة يمكن أن تسفر عن تحسينات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".
كوريا الجنوبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
وزير دفاع كوريا الجنوبية: نسعى لتعاون مع اليابان يواجه "نووي" كوريا الشمالية
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قال وزير الدفاع في كوريا الجنوبية لي جونغ سوب، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لتطبيع التعاون الأمني مع اليابان لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية
، أكد لي خلال كلمته في حوار شانغريلا السنوي في سنغافورة أن كوريا الجنوبية تسعى للدخول في حوار جاد مع اليابان لتطبيع التعاون الأمني والتعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وعقدت جلسة سنغافورة بسبب إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية أخيرا، واستعدادها لإجراء تجارب نووية.
وأشار لي إلى أن هدف إدارة الرئيس الكوري يتمثل في نزع السلاح
النووي لكوريا الشمالية بشكل كامل.
وسلّط "لي" الضوء على سعي سيئول لتحقيق "خطة جريئة يمكن أن تسفر عن تحسينات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".