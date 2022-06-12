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https://arabic.sputniknews.com/20220612/وكالة-القضاء-العسكري-في-تونس-يعتقل-صحفيا-كشف-محادثات-بين-الجيش-والرئيس-1063488707.html
وكالة: القضاء العسكري في تونس يعتقل صحفيا كشف "محادثات بين الجيش والرئيس"
وكالة: القضاء العسكري في تونس يعتقل صحفيا كشف "محادثات بين الجيش والرئيس"
قال محام تونسي، اليوم الأحد، إن محكمة عسكرية تونسية ألقت القبض على صحفي بعدما أدلى بتصريحات عن الجيش خلال بث تلفزيوني انتقد فيه قرارات رئيس البلاد قيس سعيد. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T15:45+0000
2022-06-12T15:45+0000
أخبار تونس اليوم
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صرح المحامي سمير بن عمر لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقا بعدما أدلى صلاح عطية، الذي يعمل في صحيفة يومية محلية، بتصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية يوم الجمعة الماضي.وقال عطية إن الرئيس التونسي قيس سعيد "طلب رسميا من الجيش التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وتطويق مكاتبه قبل الإضراب العام الذي دعا إليه يوم 16 يونيو/ حزيران.وأضاف عطية، الذي يعارض "استئثار" سعيد بالسلطة، والذي بدأ في يوليو/ تموز من العام الماضي وتصفه بعض القوى السياسية بـ"الانقلاب"، أن الجيش أبلغ الاتحاد العام التونسي للشغل أنه رفض طلب الرئيس.وقال عطية "يبدو وكأننا في الأيام الأخيرة لنظام بن علي" في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في ثورة 2011. من جانبه قال ابن عمر إن المحكمة العسكرية استدعت عطية للاستجواب وقررت يوم السبت اعتقاله بعد أن رفض الكشف عن مصادره.وأضاف المحامي أن عطية متهم بـ"المس بالجيش" و"تحريض التونسيين على العنف"، ومن المقرر أن يمثل الصحفي يوم الاثنين أمام قاض عسكري قد يضعه رهن الاعتقال قبيل المحاكمة. بدوره، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت "تصريحات عطية الكاذبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/تنسيقية-الهياكل-القضائية-في-تونس-تقرر-تمديد-الإضراب-في-المحاكم-لأسبوع-ثان-1063439097.html
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أخبار تونس اليوم

وكالة: القضاء العسكري في تونس يعتقل صحفيا كشف "محادثات بين الجيش والرئيس"

15:45 GMT 12.06.2022
© Photoالرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
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قال محام تونسي، اليوم الأحد، إن محكمة عسكرية تونسية ألقت القبض على صحفي بعدما أدلى بتصريحات عن الجيش خلال بث تلفزيوني انتقد فيه قرارات رئيس البلاد قيس سعيد.
صرح المحامي سمير بن عمر لوكالة "فرانس برس"، أن النيابة العسكرية فتحت تحقيقا بعدما أدلى صلاح عطية، الذي يعمل في صحيفة يومية محلية، بتصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية يوم الجمعة الماضي.
وقال عطية إن الرئيس التونسي قيس سعيد "طلب رسميا من الجيش التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل"، وتطويق مكاتبه قبل الإضراب العام الذي دعا إليه يوم 16 يونيو/ حزيران.
المحكمة الابتدائية في تونس 11 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
تنسيقية "الهياكل القضائية" في تونس تقرر تمديد الإضراب في المحاكم لأسبوع ثان
أمس, 14:38 GMT
وأضاف عطية، الذي يعارض "استئثار" سعيد بالسلطة، والذي بدأ في يوليو/ تموز من العام الماضي وتصفه بعض القوى السياسية بـ"الانقلاب"، أن الجيش أبلغ الاتحاد العام التونسي للشغل أنه رفض طلب الرئيس.
وقال عطية "يبدو وكأننا في الأيام الأخيرة لنظام بن علي" في إشارة إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في ثورة 2011. من جانبه قال ابن عمر إن المحكمة العسكرية استدعت عطية للاستجواب وقررت يوم السبت اعتقاله بعد أن رفض الكشف عن مصادره.
وأضاف المحامي أن عطية متهم بـ"المس بالجيش" و"تحريض التونسيين على العنف"، ومن المقرر أن يمثل الصحفي يوم الاثنين أمام قاض عسكري قد يضعه رهن الاعتقال قبيل المحاكمة. بدوره، نفى الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت "تصريحات عطية الكاذبة".
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Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:50 GMT
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