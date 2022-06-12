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ياسمين الخطيب: "ملائكة الرحمة" سرقوا "كوليهاتي الألماس"
ياسمين الخطيب: "ملائكة الرحمة" سرقوا "كوليهاتي الألماس"
اتهمت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب طاقم التمريض في المستشفى التي تم إيداعها فيه، بسرقة كوليهات ألماس كانت ترتديها لدى وصولها. 12.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-12T16:42+0000
2022-06-12T16:42+0000
2022-06-12T16:42+0000
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جاء ذلك وفق ما أوردته الخطيب في تغريدة في حسابها على تويتر، بعدما أعلنت فشلها في الانتحار إثر تناولها كميات كبيرة من العقاقير المخصصة للعلاج النفسي.وقالت ياسمين الخطيب، مساء اليوم الأحد: "أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي".وأضافت: "لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها!".وختمت الإعلامية المصرية، بالقول: "بس (لكن) الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صورة".وكانت ياسمين الخطيب قد كشفت عن محاولتها وضع حد لحياتها من خلال تناول جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي كانت تتناولهما بانتظام بناء على تعليمات طبيبها النفسي.وأكدت أيضا أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر، مطالبة الصحفيين باحترام رغبتها في عدم التحدث عن انفصالها.
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ياسمين الخطيب: "ملائكة الرحمة" سرقوا "كوليهاتي الألماس"
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اتهمت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب طاقم التمريض في المستشفى التي تم إيداعها فيه، بسرقة كوليهات ألماس كانت ترتديها لدى وصولها.
جاء ذلك وفق ما أوردته الخطيب في تغريدة في حسابها على تويتر، بعدما أعلنت فشلها في الانتحار إثر تناولها كميات كبيرة من العقاقير المخصصة للعلاج النفسي.
وقالت ياسمين الخطيب
، مساء اليوم الأحد: "أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي".
وأضافت: "لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها!".
وختمت الإعلامية المصرية، بالقول: "بس (لكن) الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صورة".
وكانت ياسمين الخطيب قد كشفت عن محاولتها وضع حد لحياتها من خلال تناول جرعة كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، التي كانت تتناولهما بانتظام بناء على تعليمات طبيبها النفسي.
وأكدت أيضا أنها انفصلت عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، وذلك بعد زواج استمر 10 أشهر، مطالبة الصحفيين باحترام رغبتها في عدم التحدث عن انفصالها.