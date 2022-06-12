https://arabic.sputniknews.com/20220612/6-مخاطر-تهدد-العين-حال-ارتفاع-ضغط-الدم-1063499370.html

6 مخاطر تهدد العين حال ارتفاع ضغط الدم

6 مخاطر تهدد العين حال ارتفاع ضغط الدم

يشكل ارتفاع ضغط الدم خطرا كبيرا على القلب والأوعية الدموية في مختلف أعضاء الجسم، وخاصة الأعضاء الحيوية، مثل العين، حيث يعرضها للإصابة بمجموعة من المشاكل... 12.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-12T21:00+0000

2022-06-12T21:00+0000

2022-06-12T21:00+0000

مجتمع

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عرض موقع "الكونسلتو" تقرير يبرز أهم مخاطر ارتفاع ضغط الدم على عين الإنسان، وهي كما يلي:اعتلال الشبكيةيحدث نتيجة عدم وصول ما يكفي من الدم المؤكسج إلى الشبكية، بسبب ضيق الأوعية الدموية أو تلفها، وتكمن الخطورة في هذه الحالة في عدم ظهور علامات تحذيرية تنذر بها في البداية، ولكن مع تطور المرض، تظهر مجموعة من الأعراض على المريض، مثل الرؤية الضبابية وازدواجية الرؤية والصداع.تضرر العصب البصريويعتبر العصب البصري الجزء المسئول عن نقل الإشارات الضوئية من شبكية العين إلى الدماغ، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى المعاناة من ضعف النظر، قد يتطور الأمر إلى العمى في بعض الأحيان.انسداد الوريد الشبكيوهو مرض ينتج عن ضيق الأوعية الدموية المغذية للشبكية أو تصلبها كما يحدث نتيجة تكون جلطة دموية بداخل الشبكية، كما ترتبط تلك الحالة بزيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص فور ظهور أعراضه، مثل فقدان البصر تدريجيا أو بشكل مفاجئ والرؤية الضبابية في العين المصابة.انسداد الشريان الشبكيوهو الشريان المسؤول عن إرسال الأكسجين للشبكية، لذلك فإن انسداده يسبب فقدان شديد في الرؤية، وارتبطت الإصابة بانسداد الشريان الشبكي بارتفاع الكوليسترول الضار في الدم والمعاناة من السكري.ارتفاع ضغط العينيسبب ارتفاع ضغط العين الإصابة بالمياه الزرقاء، المعروفة باسم الجلوكوما، وفي تلك الحالة تزيد نسبة السوائل التي تفرزها العين ويصعب تصريفها.إعتام عدسة العينأثبتت الدراسات ارتباط إعتام عدسة العين بارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة نسبة الجلوكوز في الجسم والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، كما أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بجميع أنواع إعتام عدسة العين.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/3-خطوات-لحماية-العينين-من-الضرر-بسبب-حرارة-الصيف-الشديدة-1063343895.html

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مجتمع