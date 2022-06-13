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أردوغان: صادرات تركيا أصبحت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم
أردوغان: صادرات تركيا أصبحت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الـ 12 شهرا المنتهية في مايو/ أيار 2022. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T13:23+0000
2022-06-13T13:23+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أثناء اجتماع مع جمعية المصدرين الأتراك في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن صادرات أنقرة ارتفعت من 225 مليار دولار في 2021، إلى 243 مليار دولار في مايو 2022.وأوضح أن حصة بلاده من الصادرات العالمية ارتفعت بذلك إلى 1.05%، مؤكدا عزم أنقرة رفع هذه النسبة إلى مستويات أكثر شهريا.وأشار إلى أن صادرات بلاده صارت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم.وأوضح أن تركيا زادت من صادراتها 6 أضعاف ورفعت عدد المصدرين 4 أضعاف خلال العشرين عاما الماضية.واعتبر أن ذلك يعد مؤشرا على الخطوات الحازمة المتمثلة في زيادة تنمية تركيا على زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/أردوغان-قد-أتصل-هاتفيا-ببوتين-وزيلينسكي-لفتح-ممر-لتصدير-الحبوب-1063495202.html
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أخبار تركيا اليوم

أردوغان: صادرات تركيا أصبحت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم

13:23 GMT 13.06.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركيا 24 مارس2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الـ 12 شهرا المنتهية في مايو/ أيار 2022.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أثناء اجتماع مع جمعية المصدرين الأتراك في إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
أردوغان: قد أتصل هاتفيا ببوتين وزيلينسكي لفتح ممر لتصدير الحبوب
أمس, 17:41 GMT
وقال الرئيس التركي إن صادرات أنقرة ارتفعت من 225 مليار دولار في 2021، إلى 243 مليار دولار في مايو 2022.
وأوضح أن حصة بلاده من الصادرات العالمية ارتفعت بذلك إلى 1.05%، مؤكدا عزم أنقرة رفع هذه النسبة إلى مستويات أكثر شهريا.
وأشار إلى أن صادرات بلاده صارت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم.
وأوضح أن تركيا زادت من صادراتها 6 أضعاف ورفعت عدد المصدرين 4 أضعاف خلال العشرين عاما الماضية.
واعتبر أن ذلك يعد مؤشرا على الخطوات الحازمة المتمثلة في زيادة تنمية تركيا على زيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار.
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