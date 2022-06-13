https://arabic.sputniknews.com/20220613/أستراليا-تحجز-البطاقة-قبل-الأخيرة-على-حساب-البيرو-بضربات-الترجيح-1063543553.html
أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة على حساب البيرو بضربات الترجيح
أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة على حساب البيرو بضربات الترجيح
حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية،... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T22:53+0000
2022-06-13T22:53+0000
2022-06-13T22:53+0000
أستراليا
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وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالميا، بتأهلها للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخها بعد مشاركتها الاولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين الذي تصدى للضربة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.واستهلت أستراليا ضربات الترجيح بإهدار الضربة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل .وانضمت أستراليا في النهائيات العالمية في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.وتحسم البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.وينضم الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين في قطر.
https://arabic.sputniknews.com/20171010/مشجع-سوري-يبكي-1026683871.html
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أستراليا
أستراليا تحجز البطاقة قبل الأخيرة على حساب البيرو بضربات الترجيح
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حجزت أستراليا، خامسة التصفيات الأسيوية، البطاقة الـ31 قبل الأخيرة المؤهلة إلى مونديال قطر نهاية العام الحالي بفوزها على البيرو، خامسة تصفيات أمريكا الجنوبية، بضربات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، على أرضية ملعب أحمد بن علي في الدوحة ضمن ملحق دولي.
وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالميا، بتأهلها للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في تاريخها
بعد مشاركتها الاولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين الذي تصدى للضربة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.
واستهلت أستراليا ضربات الترجيح بإهدار الضربة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل .
10 أكتوبر 2017, 13:04 GMT
وانضمت أستراليا في النهائيات العالمية في قطر إلى منتخبات المجموعة الرابعة المؤلفة من فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.
وتحسم البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.
وينضم الفائز من هذه المباراة إلى المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا واليابان، في البطولة المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين في قطر.