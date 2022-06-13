عربي
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
https://arabic.sputniknews.com/20220613/إسرائيل-تدعو-رعاياها-إلى-مغادرة-تركيا-على-الفور-1063521045.html
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأسرع وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:08+0000
2022-06-13T12:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، اليوم الاثنين عبر "تويتر": "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا".وتابع: "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا، وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور

12:08 GMT 13.06.2022
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
يتبع
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأسرع وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.
القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، اليوم الاثنين عبر "تويتر": "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا".
وتابع: "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا، وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала