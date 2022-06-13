https://arabic.sputniknews.com/20220613/إسرائيل-تدعو-رعاياها-إلى-مغادرة-تركيا-على-الفور-1063521045.html
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأسرع وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:08+0000
2022-06-13T12:08+0000
2022-06-13T12:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، اليوم الاثنين عبر "تويتر": "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا".وتابع: "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا، وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تدعو رعاياها إلى مغادرة تركيا على الفور
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دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأسرع وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.
القاهرة- سبوتنيك. وقال لابيد، اليوم الاثنين عبر "تويتر": "ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى إسطنبول، وإذا لم تكن لديك حاجة ماسة فلا تسافر إلى تركيا".
وتابع: "إذا كنت بالفعل في إسطنبول، عد إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن وذلك بعد أحداث الأسابيع الأخيرة في تركيا، وبعد سلسلة من محاولات الهجمات الإرهابية الإيرانية ضد الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول".