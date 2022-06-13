https://arabic.sputniknews.com/20220613/إسرائيل-تكشف-عن-رادار-جديد-يمكنه-تعقب-آلاف-الأجسام-والطائرات-في-وقت-واحد-1063518975.html

إسرائيل تكشف عن رادار جديد يمكنه تعقب آلاف الأجسام والطائرات في وقت واحد

إسرائيل تكشف عن رادار جديد يمكنه تعقب آلاف الأجسام والطائرات في وقت واحد

أعلنت شركة "إلبيت سيستيم" الإسرائيلية، عن رادار يسمى "راكيتا"، قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام والطائرات المسيرة الصغيرة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T11:39+0000

2022-06-13T11:39+0000

2022-06-13T11:41+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

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وذكرت الشركة أن هذا الرادار الذي سيُعرض في المعرض العالمي للدفاع والأمن في باريس، "قادر على اكتشاف وتعقب آلاف الأجسام من أنواع مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة من مسافة 12 كيلومترا، وكشف الأشخاص من مسافة 15 كيلومترا"، وفق ما نقله موقع قناة "i24".وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي أن منظومة دفاعية تعمل بالليزر اجتازت لأول مرة اختبارا لاعتراض طائرات مسيرة وصواريخ وتهديدات جوية أخرى.وتحاول إسرائيل تسريع إنتاج منظومات اعتراضية تعمل بالليزر في إطار خطة لاعتماد مثل هذه التكنولوجيا وتقليل التكاليف الباهظة التي تتكبدها حاليا بإسقاط المقذوفات.وتعتمد إسرائيل حاليا على أنظمة إسقاط تطلق صواريخ اعتراضية تكلّف ما بين عشرات الآلاف وملايين الدولارات لتعقب مثل هذه المقذوفات، لكن منظومة "آيرون بيم"، التي كُشف عن نموذج أولي لها، العام الماضي، تستخدم الليزر للتسخين الفائق وتعطيل التهديدات الجوية.وقال البريجادير جنرال يانيف روتيم من قسم البحوث والتطوير بالوزارة "غيّر الليزر قواعد اللعبة بفضل نظام التشغيل السهل والمزايا الاقتصادية الكبيرة".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "إن كلفة كل عملية اعتراض ستكون دولارين فقط في منظومة الدفاع الجوي القائمة على الليزر، التي تأمل إسرائيل في نشرها اعتباراً من العام المقبل لتحييد صواريخ العدو وطائراته المسيّرة".

https://arabic.sputniknews.com/20220601/بينيت-دولاران-فقط-هي-تكلفة-عملية-اعتراض-الصواريخ-والطائرات-بمنظومة-الليزر-الجديدة-1062961547.html

https://arabic.sputniknews.com/20220317/إسرائيل-تطور-منظومة-اعتراض-للصواريخ-بالليزر-1060032764.html

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