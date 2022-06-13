https://arabic.sputniknews.com/20220613/إسرائيل-توجه-رسالة-شديدة-اللهجة-إلى-إيران-وتحذرها-من-أذرع-طويلة-ستصل-إلى-أي-مكان-1063528919.html

إسرائيل توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران وتحذرها من "أذرع طويلة ستصل إلى أي مكان"

إسرائيل توجه رسالة شديدة اللهجة إلى إيران وتحذرها من "أذرع طويلة ستصل إلى أي مكان"

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة إلى إيران. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:42+0000

2022-06-13T14:42+0000

2022-06-13T14:42+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

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وقال لابيد، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، "من يؤذي الإسرائيليين، فإن ذراع إسرائيل الطويلة ستصله أينما كان".تحذيرات الوزير الإسرائيلي سبقتها أنباء نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية حول إفشال مخطط إيراني لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية في تركيا.ودعا لابيد، في وقت سابق اليوم، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.كما قالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدرت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع الماضية.

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