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إصابة رئيس وزراء كندا بكورونا... لمرة ثانية
إصابة رئيس وزراء كندا بكورونا... لمرة ثانية
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، عن إصابته للمرة الثانية بفيروس "كورونا" المستجد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:36+0000
2022-06-13T15:36+0000
أخبار كندا
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جاستن ترودو
فيروس كورونا
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وكتب ترودو عبر "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، سأتبع إرشادات الصحة العامة وأخضع للعزل".وأكد ترودو أنه يشعر بخير، وذلك لحصوله على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، داعيا مواطنيه بالحصول على التطعيم في حال عدم قيامهم بذلك.وختم بيانه بالقول: "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا، وبعضنا بعضا، وأنفسنا".وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏وكتب ترودو وقتها عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".يأتي هذا بعد أن تم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن إصابة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بفيروس "كورونا" المستجد خلال زيارة لها إلى باكستان، فيما أعلن، أمس الأحد، عن إصابة وزير الصحة التايواني بـ"كوفيد-19".
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أخبار كندا, العالم, جاستن ترودو, فيروس كورونا

إصابة رئيس وزراء كندا بكورونا... لمرة ثانية

15:36 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLONرئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
© AFP 2022 / PATRICK T. FALLON
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أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الاثنين، عن إصابته للمرة الثانية بفيروس "كورونا" المستجد.
وكتب ترودو عبر "تويتر": "لقد ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، سأتبع إرشادات الصحة العامة وأخضع للعزل".
وأكد ترودو أنه يشعر بخير، وذلك لحصوله على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا، داعيا مواطنيه بالحصول على التطعيم في حال عدم قيامهم بذلك.
وختم بيانه بالقول: "دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا، وبعضنا بعضا، وأنفسنا".
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وكتب ترودو وقتها عبر حسابه على موقع "تويتر": "هذا الصباح، ثبتت إصابتي بـ"كوفيد-19"، أشعر أنني بخير، وسأواصل العمل عن بُعد هذا الأسبوع بينما ألتزم بإرشادات الصحة العامة".
يأتي هذا بعد أن تم الإعلان، الأسبوع الماضي، عن إصابة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بفيروس "كورونا" المستجد خلال زيارة لها إلى باكستان، فيما أعلن، أمس الأحد، عن إصابة وزير الصحة التايواني بـ"كوفيد-19".
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