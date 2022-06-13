https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-تعلن-مقتل-موظف-في-وزارة-الدفاع-بعد-أقل-من-يوم-على-مقتل-أحد-منتسبي-الحرس-الثوري-1063527982.html

إيران تعلن مقتل موظف في وزارة الدفاع بعد أقل من يوم على مقتل أحد منتسبي الحرس الثوري

إيران تعلن مقتل موظف في وزارة الدفاع بعد أقل من يوم على مقتل أحد منتسبي الحرس الثوري

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الاثنين، "وفاة أحد موظفيها خلال أداء مهمة في محافظة سمنان شرقي البلاد عصر أمس الأحد". 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:27+0000

2022-06-13T14:27+0000

2022-06-13T14:27+0000

أخبار إيران

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وعزّت وزارة الدفاع، في بيانها، "عائلة الشهيد محمد عبدوس وزملاءه"، مؤكدة أن "القوة الرادعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مرهونة بتضحيات وجهود منتسبيها الغالين الذين قدموا دماءهم في سبيل اعتلاء الوطن وتعاظم اقتداره"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.يأتي إعلان وفاة عبدوس بعد أقل من 24 ساعة من وفاة علي كماني، وهو عضو آخر في وحدة الفضاء الجوي بالقوات الجوية الإيرانية، بحادث سيارة في مدينة خمين بمحافظة مركزي وسط طهران.وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.فقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.

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أخبار إيران