https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-حذرنا-مرارا-من-وجود-الموساد-الإسرائيلي-في-العراق-وسنقضي-على-أي-مصدر-للتهديد-1063509058.html
إيران: حذرنا مرارا من وجود الموساد الإسرائيلي في العراق وسنقضي على أي مصدر للتهديد
إيران: حذرنا مرارا من وجود الموساد الإسرائيلي في العراق وسنقضي على أي مصدر للتهديد
قالت إيران إنها ستقضي على أي مصدر لما وصفته بالتهديد الإسرائيلي، داعية العراق لعدم السماح بانتهاك حدوده من جانب الأخيرة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T08:09+0000
2022-06-13T08:09+0000
2022-06-13T08:09+0000
العالم
إيران
استهداف
الموساد
العراق
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي: "ننصح الأصدقاء في العراق بالحذر من أن تتعرض حدودهم الجغرافية وبلدهم للانتهاكات من قبل الأطراف المتمردة لاتخاذ إجراءات ضد أمن أصدقائهم وجيرانهم".وعن التصريحات العراقية بشأن عدم وجود أدلة على التواجد الإسرائيلي في العراق، أجاب متحدث الخارجية الإيرانية: "نستطيع تقديم معلومات للعراق أكثر مما يتوقعون. لقد حذرنا أكثر من مرة من وجود الموساد في العراق، وكانت عمليتنا في أربيل صغيرة وأصابت الهدف بدقة".وأردف: "على جميع الجماعات العراقية مساعدة بغداد على الابتعاد عن عدم الاستقرار والأمن والسلم، والحفاظ على وحدة أراضي العراق".وأضاف: "سوف نقضي على مصدر التهديد في أي مكان نتعرض فيه للتهديد من قبل إسرائيل، ولن نرد في دولة ثالثة إلا في حال سمحت تلك الدولة للكيان الإسرائيلي بتهديد أمننا".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الخارجية-الإيرانية-تقول-إن-الاستهداف-الإيراني-الأخير-في-أربيل-أصاب-هدفا-إسرائيليا-بدقة-1063508327.html
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العالم, إيران, استهداف, الموساد, العراق
إيران: حذرنا مرارا من وجود الموساد الإسرائيلي في العراق وسنقضي على أي مصدر للتهديد
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قالت إيران إنها ستقضي على أي مصدر لما وصفته بالتهديد الإسرائيلي، داعية العراق لعدم السماح بانتهاك حدوده من جانب الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، في إيجاز صحفي: "ننصح الأصدقاء في العراق بالحذر من أن تتعرض حدودهم الجغرافية وبلدهم للانتهاكات من قبل الأطراف المتمردة لاتخاذ إجراءات ضد أمن أصدقائهم وجيرانهم".
وعن التصريحات العراقية بشأن عدم وجود أدلة على التواجد الإسرائيلي في العراق، أجاب متحدث الخارجية الإيرانية: "نستطيع تقديم معلومات للعراق أكثر مما يتوقعون. لقد حذرنا أكثر من مرة من وجود الموساد في العراق، وكانت عمليتنا في أربيل صغيرة وأصابت الهدف بدقة".
وأردف: "على جميع الجماعات العراقية مساعدة بغداد على الابتعاد عن عدم الاستقرار والأمن والسلم، والحفاظ على وحدة أراضي العراق".
وأضاف: "سوف نقضي على مصدر التهديد في أي مكان نتعرض فيه للتهديد من قبل إسرائيل، ولن نرد في دولة ثالثة إلا في حال سمحت تلك الدولة للكيان الإسرائيلي بتهديد أمننا".