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https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمم-المتحدة-آلية-العبور-عبر-الحدود-لا-تزال-ضرورية-لتسليم-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-1063542058.html
الأمم المتحدة: آلية العبور عبر الحدود لا تزال ضرورية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا
الأمم المتحدة: آلية العبور عبر الحدود لا تزال ضرورية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا
أكدت الأمم المتحدة أن قنوات المساعدة عبر الحدود لا تزال ضرورية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T20:48+0000
2022-06-13T20:48+0000
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وفي تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تعتقد أن الآلية الحالية عبر الحدود لا تزال حاسمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.وقال: "تظل نقطة الوصول عبر الحدود حاسمة بالنسبة لقدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية لأولئك الرجال والنساء السوريين الذين يحتاجونها في تلك المناطق".وقال: "من الواضح أن المزيد من نقاط العبور أفضل، كنا دائما واضحين للغاية بشأن ذلك، وسنواصل بالطبع العمليات عبر الخطوط، وهي أيضا مهمة للغاية".وفي يوليو 2021، تم تمرير القرار 2585 الخاص بمد استخدام معبر باب الهوى نتيجة تسوية بين المفاوضين الروس والأمريكيين، والذي ينتهي التفويض في 10 يوليو 2022، مع مخاوف من أن الوضع الجيوسياسي الحالي قد يلقي بظلاله على الجهود الجديدة للتوصل إلى اتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20210624/الأمم-المتحدة-تدعو-لمواصلة-دخول-المساعدات-الإنسانية-عبر-المعابر-في-سوريا-1049343068.html
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أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: آلية العبور عبر الحدود لا تزال ضرورية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا

20:48 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaمساعدات إغاثية عاجلة في الحسكة، سوريا 31 أغسطس 2021
مساعدات إغاثية عاجلة في الحسكة، سوريا 31 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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أكدت الأمم المتحدة أن قنوات المساعدة عبر الحدود لا تزال ضرورية لتسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وفي تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمم المتحدة تعتقد أن الآلية الحالية عبر الحدود لا تزال حاسمة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين.
اليونيسيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2021
الأمم المتحدة تدعو لمواصلة دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر في سوريا
24 يونيو 2021, 01:20 GMT
وقال: "تظل نقطة الوصول عبر الحدود حاسمة بالنسبة لقدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية لأولئك الرجال والنساء السوريين الذين يحتاجونها في تلك المناطق".

وأكد المتحدث باسم المنظمة الدولية مجددا موقفها الراسخ بأنه كلما زادت نقاط الوصول، كلما كان إيصال المساعدات أسهل.

وقال: "من الواضح أن المزيد من نقاط العبور أفضل، كنا دائما واضحين للغاية بشأن ذلك، وسنواصل بالطبع العمليات عبر الخطوط، وهي أيضا مهمة للغاية".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، في يوليو / تموز المقبل، على تجديد تفويض الأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود التي تسمح بوصول المساعدات إلى سوريا عبر معبر باب الهوى في تركيا.

وفي يوليو 2021، تم تمرير القرار 2585 الخاص بمد استخدام معبر باب الهوى نتيجة تسوية بين المفاوضين الروس والأمريكيين، والذي ينتهي التفويض في 10 يوليو 2022، مع مخاوف من أن الوضع الجيوسياسي الحالي قد يلقي بظلاله على الجهود الجديدة للتوصل إلى اتفاق.
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