https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأمين-العام-للناتو-يعرب-عن-ثقته-في-انتهاء-أزمة-أوكرانيا-بالحوار-1063525681.html

الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في انتهاء أزمة أوكرانيا بالحوار

الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في انتهاء أزمة أوكرانيا بالحوار

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، عن ثقته في أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، لافتًا إلى أن قوات الناتو زادت في شرق أوروبا لأكثر من 40 ألف... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T13:38+0000

2022-06-13T13:38+0000

2022-06-13T13:39+0000

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13-6 Sputnik World الأمين العام للناتو يعرب عن ثقته في انتهاء أزمة أوكرانيا بالحوار

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات متلفزة، إنه "واثق بأن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بالحوار، مشيرا إلى أن "الحلف سيدعم كييف في حال دخلت مفاوضات سلام".إلى ذلك، قال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد، مؤكدا أن بلاده تمضي في هذا المسار يدا بيد مع السويد.في هذا السياق، قال الباحث في العلاقات الدولية، د. وسيم بزي، إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي التي أعرب فيها عن ثقته بأن أزمة أوكرانيا ستنتهي بالحوار، تدل على أن منطق المواجهة، الذي قادته أمريكا وحلف الناتو وبعض دول أوروبا ضد روسيا، وصل إلى طريق مسدود.وأكد أن الحديث عن أهمية الحوار مع موسكو هو تعبير عن المسار التراجعي وعن واقع موازيين القوى التي تتجه لصالح روسيا.رئيس مجلس النواب العراقي يقبل استقالات نواب الكتلة الصدريةقدّم نواب الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، استقالاتهم من البرلمان العراقي، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال إن "لديه خياران: إما المعارضة، وإما الانسحاب، مشيرا إلى أن العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة، بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته"، على حد قوله.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي، عباس العرداوي، إن خطوة التيار الصدري باستقالة كتلته البرلمانية تعد مناورة سياسية، وذلك بعد محاولة التيار تشكيل حكومة أغلبية.وأوضح، العرداوي، أنه بتوقيع رئيس البرلمان على استقالات نواب الكتلة الصدرية فقد نفذت الاستقالة، وبالتالي يتم تعويض النواب المستقيلين من خلال دوائرهم الانتخابية بالاحتياط الأول.برلماني إسرائيلي يقول إن حكومة بينيت ستنهار من تلقاء نفسهاتوقع عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" المعارض يوآف قيش، انهيار الائتلاف الحاكم في بلاده بزعامة نفتالي بينيت.في غضون ذلك، قدم عضو الكنيست الإسرائيلي، علاء الدين جبارين، المرشح رقم 6 في القائمة العربية الموحدة استقالته من القائمة.جاء ذلك بعد ساعات من إعلانه أنه لا يستبعد المشاركة في حكومة مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإيتمار بن غفير عضو الكنيست اليميني المتطرف.وأضاف أن المشكلة برزت حينما لم تنجح الحكومة في تجديد قانون المستوطنين، وإذا استقال عضو كنيست واحد في أي كتلة من كتل الائتلاف، فهذا يعني أن الحكومة ستسقط وتذهب إسرائيل إلى انتخابات جديدة.

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