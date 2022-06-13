https://arabic.sputniknews.com/20220613/الأهلي-المصري-يعلن-فسخ-التعاقد-مع-مدربه-موسيماني-بالتراضي-1063528269.html

الأهلي المصري يعلن فسخ التعاقد مع مدربه موسيماني بالتراضي

الأهلي المصري يعلن فسخ التعاقد مع مدربه موسيماني بالتراضي

أعلن النادي "الأهلي" المصري لكرة القدم، فسخ التعاقد مع مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي، وتكليف مساعده المصري سامي قمصان، بقيادة الفريق مؤقتا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:30+0000

2022-06-13T14:30+0000

2022-06-13T14:34+0000

رياضة

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وذكر النادي في بيان على موقعه الرسمي أن مجلس الإدارة كان يرغب في استمرار المدير الفني نظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق خلال الفترة الماضية، لكن موسيماني هو الذي طلب الرحيل.وأشار النادي إلى أنه "جرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين".يأتي ذلك عقب حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة النادي الأهلي وبين جماهيره، إثر تصريحات اعتبرها كثيرون مستفزة وغير مقبولة، تطرق فيها الجنوب أفريقي إلى سوء مستوى اللاعبين، وأبدى فيها عدم رضاه عن المعاملة التي يُعامل بها عندما يخسر.وتسببت النتائج المتذبذبة على المستوى المحلي مؤخرا في تعرض موسيماني للعديد من الانتقادات، رغم التفوق على المستوى الأفريقي.وجاءت خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي لتُشعل الانتقادات ضد موسيماني، حيث حمله البعض مسؤولية الهزيمة في المباراة.موسيماني تولى تدريب الأهلي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، خلفا للسويسري رينيه فايلر، وقاد الأهلي بعد أقل من شهرين للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك، بعد غياب 7 سنوات.ثم واصل رحلته التي تقترب من عامها الثاني بحصد 5 ألقاب، وهي دوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس السوبر الأفريقي مثلهما، وكأس مصر مرة.كما قاد موسيماني الأهلي لإنجاز تاريخي بالحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية عامي 2021 و2022.وتباينت ردود فعل جمهور الأهلي على مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، كما لوحظت سعادة وارتياح بين جماهير الزمالك إثر القرار.

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