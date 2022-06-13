https://arabic.sputniknews.com/20220613/الإطار-التنسيقي-يعلن-مواصلة-الحوار-مع-القوى-الوطنية-لتشكيل-حكومة-في-العراق-1063537534.html

الإطار التنسيقي" يعلن مواصلة الحوار مع القوى الوطنية لتشكيل حكومة في العراق

الإطار التنسيقي" يعلن مواصلة الحوار مع القوى الوطنية لتشكيل حكومة في العراق

أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الاثنين، استمراره في الحوار مع جميع القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد، وذلك... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T18:05+0000

2022-06-13T18:05+0000

2022-06-13T18:05+0000

أخبار العراق اليوم

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بغداد- سبوتنيك. وجاء في بيان للإطار الذي يضم القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، أنه سيستمر في الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع كافة القوى السياسية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل "حكومة خدمة وطنية".وأشار البيان إلى أن التحالف كان "يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب"، مؤكدا مواصلة العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة.وقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس الأحد، استقالة أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان، بعدما دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس كتلته التي تحوز الأكثرية، إلى تقديم استقالات أعضاء الكتلة، وذلك في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد لعدم القدرة على بناء توافق وتشكيل حكومة جديدة.ويعاني العراق من أزمة سياسية حادة منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، حيث يتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) وبين قوى "الإطار التنسيقي" (يضم قوى شيعية باستثناء التيار الصدري أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات) وقوى متحالفه معه حول شكل الحكومة الجديدة في البلاد، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية"، فيما يطالب قادة "الإطار التنسيقي" بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.وكان البرلمان العراقي قد أخفق ثلاث مرات خلال الأشهر التي أعقبت إجراء الانتخابات التشريعية في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب عدم تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/مصدر-اجتماع-لقادة-الإطار-التنسيقي-العراقي-لبحث-كلمة-مقتدى-الصدر-1062295939.html

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أخبار العراق اليوم